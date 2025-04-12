З часів першого релізу Minecraft минуло понад 15 років, але пісочниця від Mojang, здається, не тільки не втрачає популярність, а й завойовує любов нових поколінь геймерів. Попри це, у розробників немає планів щодо створення сиквелу для гри, повідомляє 24 Канал з посиланням IGN.

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Ніякого сиквелу, лише підтримка оригіналу

Після чуток про обговорення продовження для фільму Minecraft, виконавча продюсерка Mojang Інгела Гарней нарешті відповіла на численні питання шанувальників про те чи планує студія створення відеогри – Minecraft 2.

За її словами студія навіть не розглядає такого варіанту, а натомість зосереджена на розвитку та підтримці ориігнального проєкту.

Це було б все одно, що спробувати створити "Землю 2" – оригінал занадто унікальний і його не можна відтворити,

– каже Гарней.

Продюсерка розповіла, що у планах Mojang підтримувати гру ще 15 років як мінімум і команда працює над цим, вибудовуючи стратегію на роки вперед.

Отож, хоча світ, ймовірно, ніколи не побачить Minecraft 2 – фанатам кубічного всесвіту Mojang не варто перейматися за його майбутнє.