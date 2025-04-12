Со времен первого релиза Minecraft прошло более 15 лет, но песочница от Mojang, кажется, не только не теряет популярность, но и завоевывает любовь новых поколений геймеров. Несмотря на это, у разработчиков нет планов по созданию сиквела для игры, сообщает 24 Канал со ссылкой IGN.

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Никакого сиквела, только поддержка оригинала

После слухов об обсуждении продолжения для фильма Minecraft, исполнительный продюсер Mojang Ингела Гарней наконец ответила на многочисленные вопросы поклонников о том планирует ли студия создание видеоигры Minecraft 2.

По ее словам студия даже не рассматривает такого варианта, а вместо этого сосредоточена на развитии и поддержке оригинального проекта.

Это было бы все равно, что попытаться создать "Землю 2" – оригинал слишком уникален и его нельзя воспроизвести,

– говорит Гарней.

Продюсер рассказала, что в планах Mojang поддерживать игру еще 15 лет как минимум и команда работает над этим, выстраивая стратегию на годы вперед.

А значит хотя мир, вероятно, никогда не увидит Minecraft 2 – фанатам кубической вселенной Mojang не стоит переживать за ее будущее.