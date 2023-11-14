Десятая в истории церемония The Game Awards обещает быть незабываемым шоу на котором, помимо всего прочего, ожидается также долгожданный анонс GTA 6.
Интересно Известны не только в кино: шесть голливудских актеров, появлявшихся в видеоиграх
Само мероприятие пройдет в ночь на 8 декабря, а к тому времени у геймеров со всего мира есть шанс проголосовать за своих фаворитов в 31 номинации.
Совершенно очевидно, что триумфаторами в этом году так или иначе стали студии Larian (Baldur's Gate 3) и Remedy (Alan Wake 2), проекты которых были номинированы сразу на 8 разных наград.
Что касается издателей, то здесь лидерство в количестве номинаций получила Nintendo – 15, а за ней расположились Sony (12) и Microsoft (10).
Полный список номинантов на TGA 2023:
Игра года:
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Super Mario Bros. Wonder
- Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучшая постановка:
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Marvel's Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучшая актерская игра:
- Бен Старр в роли Клайва (Final Fantasy 16)
- Кэмерон Монаган в роли Кела Кестиса (Star Wars Jedi: Survivor)
- Идрис Эльба в роли Соломона Рида (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)
- Мелани Либурд в роли Саги Андерсон (Alan Wake 2)
- Нил Ньюборн в роли Астариона (Baldur's Gate 3)
- Юрий Ловенталь в роли Питера Паркера (Marvel's Spider-Man 2)
Лучшая поддержка игры:
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- Genshin Impact
Лучшая многопользовательская игра:
- Baldur's Gate 3
- Diablo 4
- Party Animals
- Street Fighter 6
- Super Mario Bros. Wonder
Лучшее визуальное оформление:
- Alan Wake 2
- Hi-Fi Rush
- Lies of P
- Super Mario Bros. Wonder
- Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучший саундтрек и музыка:
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy 16
- Hi-Fi Rush
- Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучший аудиодизайн:
- Alan Wake 2
- Dead Space
- Hi-Fi Rush
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
Лучшая адаптация (фильм/сериал по игре):
- Castelvania: Nocturne
- Gran Turismo
- The Last of Us
- Super Mario Bros. Movie
- Twisted Metal
Лучший нарратив (работа с сюжетом):
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Final Fantasy 16
- Marvel's Spider-Man 2
Лучшая социально значимая игра:
- Space of the Unbound
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano
- High
- Tchia
- Terra Nil
- Venba
Лучшая инди-игра:
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Sea of Stars
- Viewfinder
Лучшая мобильная игра:
- Final Fantasy 7: Ever Crisis
- Honkai: Star Rail
- Hello Kitty Island Adventure
- Monster Hunter Now
- Terra Nil
Лучшая поддержка игрового сообщества (за работу с поклонниками):
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Final Fantasy 14
- No Man's Sky
Лучший инди-дебют:
- Cocoon
- Dredge
- Pizza Tower
- Venba
- Viewfinder
Лучшая игра для VR/AR:
- Gran Turismo 7
- Humanity
- Horizon Call of the Mountain
- Resident Evil Village
- Synapse
Контент-мейкер года:
- Iron Mouse
- People Make Games
- Quackity
- Spreen
- SypherPK
Самая ожидаемая игра:
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Hades 2
- Как Dragon: Infinite Wealth
- Star Wars Outlaws
- Tekken 8
Лучшая приключенческая игра:
- Alan Wake 2
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Star Wars Jedi: Survivor
- Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучшая ролевая игра:
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy 16
- Lies of P
- Sea of Stars
- Starfield
Лучший файтинг:
- God of Rock
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6
Лучший экшен:
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Dead Island 2
- Ghostrunner 2
- Hi-Fi Rush
- Remnant 2
Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями:
- Diablo 4
- Forza Motorsport
- Hi-Fi Rush
- Marvel's Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6
Лучшая семейная игра:
- Disney Illusion Island
- Party Animals
- Pikmin 4
- Sonic Superstars
- Super Mario Bros. Wonder
Лучшая стратегия или симулятор:
- Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
- Cities: Skylines 2
- Company of Heroes 3
- Fire Emblem Engage
- Pikmin 4
Лучшая спортивная игра или гонки:
- EA Sports FC 24
- F1 23 Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
- The Crew: Motorfest
Лучшая киберспортивная игра:
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- PUBG Mobile
- Valorant
Лучший киберспортсмен:
- Demon1
- Faker
- Hydra
- Imperial-Hal
- Ruler
- Zywoo
Лучший киберспортивный тренер:
- Potter
- Homme
- Gunba
- XTQZZZ
- Zonic
Лучшая киберспортивная команда:
- Evil Geniuses (Valorant)
- Fnatic (Valorant)
- Gaimin Gladiators (Dota 2)
- JD Gaming (League of Legends)
- Team Vitality (Counter-Strike)
Лучшее киберспортивное событие:
- 2023 League of Legends World Championship
- Blast TV Paris Major 2023
- EVO 2023
- The International Dota 2 Championships 2023
- Valorant Champions 2023