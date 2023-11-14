Десятая в истории церемония The Game Awards обещает быть незабываемым шоу на котором, помимо всего прочего, ожидается также долгожданный анонс GTA 6.

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Само мероприятие пройдет в ночь на 8 декабря, а к тому времени у геймеров со всего мира есть шанс проголосовать за своих фаворитов в 31 номинации.

Совершенно очевидно, что триумфаторами в этом году так или иначе стали студии Larian (Baldur's Gate 3) и Remedy (Alan Wake 2), проекты которых были номинированы сразу на 8 разных наград.

Что касается издателей, то здесь лидерство в количестве номинаций получила Nintendo – 15, а за ней расположились Sony (12) и Microsoft (10).

Полный список номинантов на TGA 2023:

Игра года:

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Resident Evil 4
  • Super Mario Bros. Wonder
  • Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая постановка:

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Super Mario Bros. Wonder
  • Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая актерская игра:

  • Бен Старр в роли Клайва (Final Fantasy 16)
  • Кэмерон Монаган в роли Кела Кестиса (Star Wars Jedi: Survivor)
  • Идрис Эльба в роли Соломона Рида (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)
  • Мелани Либурд в роли Саги Андерсон (Alan Wake 2)
  • Нил Ньюборн в роли Астариона (Baldur's Gate 3)
  • Юрий Ловенталь в роли Питера Паркера (Marvel's Spider-Man 2)

Лучшая поддержка игры:

  • Apex Legends
  • Cyberpunk 2077
  • Final Fantasy 14
  • Fortnite
  • Genshin Impact

Лучшая многопользовательская игра:

  • Baldur's Gate 3
  • Diablo 4
  • Party Animals
  • Street Fighter 6
  • Super Mario Bros. Wonder

Лучшее визуальное оформление:

  • Alan Wake 2
  • Hi-Fi Rush
  • Lies of P
  • Super Mario Bros. Wonder
  • Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший саундтрек и музыка:

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3
  • Final Fantasy 16
  • Hi-Fi Rush
  • Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший аудиодизайн:

  • Alan Wake 2
  • Dead Space
  • Hi-Fi Rush
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Resident Evil 4

Лучшая адаптация (фильм/сериал по игре):

  • Castelvania: Nocturne
  • Gran Turismo
  • The Last of Us
  • Super Mario Bros. Movie
  • Twisted Metal

Лучший нарратив (работа с сюжетом):

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Final Fantasy 16
  • Marvel's Spider-Man 2

Лучшая социально значимая игра:

  • Space of the Unbound
  • Chants of Sennaar
  • Goodbye Volcano
  • High
  • Tchia
  • Terra Nil
  • Venba

Лучшая инди-игра:

  • Cocoon
  • Dave the Diver
  • Dredge
  • Sea of Stars
  • Viewfinder

Лучшая мобильная игра:

  • Final Fantasy 7: Ever Crisis
  • Honkai: Star Rail
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Monster Hunter Now
  • Terra Nil

Лучшая поддержка игрового сообщества (за работу с поклонниками):

  • Baldur's Gate 3
  • Cyberpunk 2077
  • Destiny 2
  • Final Fantasy 14
  • No Man's Sky

Лучший инди-дебют:

  • Cocoon
  • Dredge
  • Pizza Tower
  • Venba
  • Viewfinder

Лучшая игра для VR/AR:

  • Gran Turismo 7
  • Humanity
  • Horizon Call of the Mountain
  • Resident Evil Village
  • Synapse

Контент-мейкер года:

  • Iron Mouse
  • People Make Games
  • Quackity
  • Spreen
  • SypherPK

Самая ожидаемая игра:

  • Final Fantasy 7 Rebirth
  • Hades 2
  • Как Dragon: Infinite Wealth
  • Star Wars Outlaws
  • Tekken 8

Лучшая приключенческая игра:

  • Alan Wake 2
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Resident Evil 4
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая ролевая игра:

  • Baldur's Gate 3
  • Final Fantasy 16
  • Lies of P
  • Sea of Stars
  • Starfield

Лучший файтинг:

  • God of Rock
  • Mortal Kombat 1
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2
  • Pocket Bravery
  • Street Fighter 6

Лучший экшен:

  • Armored Core 6: Fires of Rubicon
  • Dead Island 2
  • Ghostrunner 2
  • Hi-Fi Rush
  • Remnant 2

Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями:

  • Diablo 4
  • Forza Motorsport
  • Hi-Fi Rush
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Mortal Kombat 1
  • Street Fighter 6

Лучшая семейная игра:

  • Disney Illusion Island
  • Party Animals
  • Pikmin 4
  • Sonic Superstars
  • Super Mario Bros. Wonder

Лучшая стратегия или симулятор:

  • Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
  • Cities: Skylines 2
  • Company of Heroes 3
  • Fire Emblem Engage
  • Pikmin 4

Лучшая спортивная игра или гонки:

  • EA Sports FC 24
  • F1 23 Forza Motorsport
  • Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
  • The Crew: Motorfest

Лучшая киберспортивная игра:

  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • League of Legends
  • PUBG Mobile
  • Valorant

Лучший киберспортсмен:

  • Demon1
  • Faker
  • Hydra
  • Imperial-Hal
  • Ruler
  • Zywoo

Лучший киберспортивный тренер:

  • Potter
  • Homme
  • Gunba
  • XTQZZZ
  • Zonic

Лучшая киберспортивная команда:

  • Evil Geniuses (Valorant)
  • Fnatic (Valorant)
  • Gaimin Gladiators (Dota 2)
  • JD Gaming (League of Legends)
  • Team Vitality (Counter-Strike)

Лучшее киберспортивное событие:

  • 2023 League of Legends World Championship
  • Blast TV Paris Major 2023
  • EVO 2023
  • The International Dota 2 Championships 2023
  • Valorant Champions 2023