Как завершился турнир по Valorant на Esports World Cup 2026: победители и проигравшие

Парижская арена стала свидетелем исторического противостояния двух сильнейших команд Северной Америки. Финал турнира по Valorant на Esports World Cup 2026 не только определил нового обладателя трофея, но и продемонстрировал невероятную волю к победе и способность возвращаться в игру даже в самых сложных ситуациях.

Североамериканское дерби на европейской арене

Финальная серия в формате "лучший из пяти" завершилась уверенной победой команды 100 Thieves над их извечными соперниками из NRG. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу 100 Thieves, что позволило организации вернуть себе статус элиты мирового Valorant и завоевать первый значимый трофей международного уровня с 2024 года, пишет издание Insider Gaming.

Этот успех стал особенно символичным, поскольку 100 Thieves одолели действующих чемпионов мира 2025 года, которые не смогли повторить свое прошлогоднее достижение.

Нынешний турнир в рамках Esports World Cup 2026 имел особый контекст. Несмотря на то, что изначально местом проведения соревнований планировалась Саудовская Аравия, организаторы перенесли мероприятие в Париж из-за сложной ситуации с безопасностью и военных действий на Ближнем Востоке. Масштаб мероприятия был впечатляющим: общий призовой фонд для всех дисциплин составил ошеломляющие 75 миллионов долларов, что подчеркивает статус EWC как одного из главных киберспортивных событий современности.

Доминирование на старте: Breeze и Sunset

Однако с первых раундов инициативу перехватили 100 Thieves. Несмотря на то, что NRG выиграли пистолетный раунд и последующую конверсию, 100T мгновенно восстановили паритет, взяв третий раунд и навязав свою игру на стороне атаки. Тимоти "Timotino" Дюпон и Питер "Asuna" Мазурик мастерски использовали способности своих агентов – Neon и Phoenix соответственно. Они буквально читали игру соперника как открытую книгу, что позволило им завершить первую половину с разгромным счетом 9:3. Во второй части карты NRG попытались вступить в борьбу, сократив отставание до 10:7, однако критически важный экономный раунд (Thrifty), который выиграл Джордан "vora" Пулвер, окончательно сломил сопротивление соперников. Карта завершилась со счетом 13:7.

На следующей локации, Sunset, сценарий повторился. NRG надеялись, что эта карта станет для них началом камбэка, однако их атака разбилась о прочную оборону 100 Thieves. Счет быстро стал 1:8 не в пользу чемпионов мира. Единственным, кто оказывал достойное сопротивление в составе NRG, был Адам "mada" Пампух. Зато Мэтью "Cryocells" Панганибан продемонстрировал невероятную форму на Cypher, сделав 12 убийств в защите и 11 в атаке. Первая половина снова закончилась со счетом 9:3, а итоговый счет 13:7 приблизил 100 Thieves к титулу на расстояние одного шага.

Отчаянный ответ NRG и финал

Карта Haven стала моментом истины для NRG. Понимая, что права на ошибку больше нет, команда наконец продемонстрировала тот тактический контроль, за который их ценят фанаты. На этот раз они не дали соперникам ни единого шанса в обороне. Помимо традиционно сильного mada, в игру активно включился Джорджио "keiko" Санасси, ставший второй звездой карты. Первая половина завершилась зеркальным счетом 10:2 в пользу NRG, которые легко довели дело до победы 13:2, вернув интригу в серию.

Решающая битва развернулась на Ascent. NRG, набрав ход, начали с серии 6:0. Казалось, что зрители увидят пятую карту, ведь первая половина завершилась привычным, но теперь уже приятным для NRG счетом 9:3. Однако 100 Thieves не собирались сдаваться. Они выстроили непробиваемую оборону, отдав сопернику лишь один раунд в атаке, и сравняли счет – 10:10.

Напряжение достигло пика, когда NRG получили два мап-пойнта при счете 12:10. Но 100 Thieves выдержали давление, перевели игру в овертайм и там, на волне эмоционального подъема, вырвали победу со счетом 14:12.

Этот триумф не только принес им кубок Esports World Cup 2026, но и официально подтвердил статус команды как лидера первого международного турнира S-Tier уровня в текущем сезоне.