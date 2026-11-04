Falcons продают одну из своих команд

Team Falcons выставила на продажу всю свою академическую команду Falcons Force. Команда просуществовала всего 14 месяцев.

Что случилось с академией Team Falcons?

Организация объявила об этом в соцсети X. Falcons позволяет пяти игрокам и тренеру NaToSaphiX "изучить свои варианты", а все запросы относительно состава и контрактов просит направлять непосредственно в клуб, пишет Pley.gg. Клуб поблагодарил игроков за то, что они представляли его цвета. Собирается ли Falcons создать новую академию, не уточнили.

Новость появилась через несколько часов после того, как основной состав Falcons выбил FaZe из IEM Beijing 2026. В среду утром команда обыграла HEROIC со счетом 2:0, а в 11:30 сыграла против NAVI за место в четвертьфинале.

Кто теперь остался без команды

NaToSaphiX, настоящее имя которого Нильс Силлассен, был объявлен клубом тренером 6 июля 2025 года, а состав – 15 сентября 2025 года. Датчанин пришел в Falcons из NIP Impact, а в 2019 году играл за HEROIC. По данным Dust2.dk, он сам подбирал игроков после длительного отбора.

В состав входят Матей "NucleonZ" Тражкоски из Северной Македонии, датчанин Оскар "clockzi" Блесбьерг, серб Владимир "VENO" Станкович и Андрей "grecu" Греку из Румынии. Сначала капитаном был Olaie, но в феврале его отправили на скамейку запасных. Его место 5 февраля 2026 года занял норвежский игровой лидер Tapewaare (Синдре Эллефсен) из Copenhagen Wolves.

Два вызова в основной состав из-за виз

Из академии в основной состав поднимался только NucleonZ, и оба раза из-за того, что kyousuke не мог приехать на турнир. В январе у российского игрока возникли проблемы с визой, и NucleonZ помог Falcons дойти до финала BLAST Bounty. Команда обыграла Liquid и Vitality, но в финале PARIVISION разгромила ее со счетом 3:0. Македонец завершил тот финал с показателем 29–53 по убийствам и смертям. В марте визовые проблемы снова задержали kyousuke, поэтому NucleonZ заменил его в первый день BLAST Open Spring 2026 в Роттердаме.

После январского финала тогдашний игрок Falcons kyxsan отметил, что академическому игроку было трудно быстро понять свою роль.

У него есть потенциал и светлое будущее,

– прокомментировал kyxsan.

Четвертое место как наивысшее достижение

Самостоятельно Falcons Force играла в основном в онлайн-турнирах C-класса и открытых квалификациях. Два выступления на турнирах B-класса завершились 23–24-м местом на CCT Europe Series #2 и 9–16-м местом на Thunderpick World Championship European Series #2.

Лучшим результатом на очных соревнованиях стало четвертое место в Копенгагене в апреле на Parken Challenger Championship #3, где B8 выбила команду со счетом 2:1. Также академия заняла 3–4-е место на Kaysan x Betya Showdown, 1–2-е место на ESEA Season 58 Advanced в Европе и 5–8-е место на европейских финалах ESEA Season 58. За 14 месяцев команда заработала более 7 тысяч долларов призовых.

Конец наступил быстро. В понедельник Falcons Force проиграла 0:2 команде megoshort в плей-ине CCT Europe, а во вторник, за несколько часов до заявления клуба, уступила MAYBE со счетом 1:2 в плей-ине European Pro League Series 10.