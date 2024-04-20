Блогер шокировал геймеров игровой комнатой для Star Citizen, стоимостью в 30 тысяч долларов

Блогер и поклонник космического симулятора Star Citizen – Bankii наделал шума в сети, показав свою игровую комнату, которая обошлась ему в 30 тысяч долларов.

Star Citizen, вероятно, является самой дорогой видеоигрой в истории индустрии, ведь на данный момент на ее разработку было собрано уже более 650 миллионов долларов.

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Поэтому, очевидно, играть на простом ПК в такой проект ютуб-блогер Bankii посчитал сомнительной идеей, а потому построил себе настоящий геймерский рай.

В игровую комнату молодого человека ведут двери, будто попавшие сюда прямо из какого-то шаттла NASA, а за ними открывается вид на невероятный "сетап" игрока.

Как в настоящей кабине звездолета, у геймера есть огромная приборная панель, полная различных датчиков и переключателей, штурвалы и, что самое зрелищное – три огромных монитора, которые дают ему панорамный вид на игру.

Все это дополнено атмосферной неоновой подсветкой, которая только добавляет космического антуража комнате.

Удивительная игровая комната – смотреть видео

Такое место для игры действительно является мечтой любого фаната Star Citizen, хотя нашлись в комментариях и те, кто раскритиковал берлогу Bankii, заявив, что можно было сделать и лучше, тем более за 30 тысяч вечнозеленых.