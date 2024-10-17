Bohemia Interactive объявила год выхода Arma 4

Разработчики из Bohemia Interactive наконец-то сообщили, когда фанаты могут ожидать релиз долгожданной Arma 4, хотя до него еще несколько лет. Объявление было сделано во время специального музыкального концерта, состоявшегося 16 октября в честь 25-летия чешской студии по разработке игр.

Во время двухчасового мероприятия, когда Чешский государственный симфонический оркестр исполнял тему Arma 4, на экране ненадолго появился кадр с указанием года выхода игры – 2027, что стало первым официальным подтверждением сроков запуска.

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Поклонникам военного тактического шутера придется подождать до этого времени, то есть Arma 4 выйдет через 14 лет после выхода Arma 3, которая появилась в 2013 году, если не будет никаких дополнительных задержек.

Хотя об Arma 4 известно немного, подтверждено, что ее разработка базируется на движке Enfusion Engine, который впервые дебютировал в Arma Reforger.

Выпущенная в раннем доступе прошлой осенью, Arma Reforger служит испытательным полигоном для технологий и механик, которые станут основой открытого многопользовательского мира Arma 4.

Несмотря на долгое ожидание, фанаты были взволнованы новостью, восхваляя музыкальное исполнение концерта и выражая свою радость по поводу реальной даты релиза.

Саундтрек Arnma 4