Сотрудник студии Konami пытался убить своего начальника

Сотрудника японской компании-издателя и разработчика Konami арестовали по подозрению в покушении на убийство. Он напал на своего босса прямо на рабочем месте.

Японский издатель и разработчик видеоигр за последние годы имел целый микс успешных и неудачных проектов. Эти трудности время от времени касались и работников компании.

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Нападение в офисе Konami

К сожалению, проблемы с работниками компании снова вышли на первый план, когда 11 апреля 2023 года неназванный работник Konami ударил своего босса по голове огнетушителем.

Как сообщает японское СМИ, около 11 часов утра 41-летний сотрудник вошел в здание Konami в Токио и совершил нападение. Затем коллега успокоил его, пока на место происшествия не прибыла полиция, чтобы задержать нападавшего.

Начальник мужчины, также остающийся неизвестным, получил ушиб головы. Сам нападающий утверждал, что испытал травлю, поэтому избивал своего начальника "с намерениями убить его". Учитывая такое признание, мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Неизвестно, что именно спровоцировало действия злоумышленника, но раньше мужчина жаловался Konami, что имеет дело с "властными домагательствами" со стороны своего босса. Компания пришла к выводу, что доказательств домагательств нет, хотя в статье отмечается, что Konami принимала меры по переводу мужчины в другую команду в августе 2020 года.