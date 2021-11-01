Концепт игры инди-студии VRESKI поразил геймеров невероятно реалистичной системой разрушений

Шведские инди-разработчики поделились коротким геймплейным видео неназванного проекта, демонстрирующим систему разрушения автомобиля, которой позавидовали бы даже такие известные тайтлы индустрии как Battlefield. Интересное видео в материале.

Отдельной категорией по которой оценивают ААА проекты игровой индустрии является внимание к деталям и к нему наверняка можно отнести и систему разрушений. Со времен давно забытой Mercenaries 2 ветвь первенства в этом вопросе несла франшиза Battlefield, однако похоже и для этого Голиафа появился свой Давид.

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Инди-студия VRESKI, которая может быть известна рядовым геймерам игрой The Hong Kong Massacre, вдохновленной фильмами известного режиссера Джона Ву, в своем твиттере поделилась кадрами из нового проекта, на которых была продемонстрирована чрезвычайно детализированная система разрушений автомобилей и вполне приличный геймплей.

Видео мгновенно стало хитом в сети, набрав около 9 тысяч предпочтений и почти 200 тысяч просмотров.

Интересно то, что шведские разработчики не сообщают никаких деталей о самом проекте: неизвестно ни название, ни год выхода и вообще станет ли эта наработка полноценным продуктом. Несмотря на это, тысячи комментаторов уже выразили желание предзаказать игру.

И их действительно можно понять, ведь видеоролики от разработчиков и вправду выглядят весьма эффектно. Если VRESKI прислушаются к пожеланиям сообщества и выпустят игру, которая порадует геймеров столь детализированной графикой и окружением с подобной системой разрушений – они могут составить очень жесткую конкуренцию даже самым искусным студиям индустрии.