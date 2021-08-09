Яркое шоу за 20 миллионов долларов: все о концерте Арианы Гранде в видеоигре Fortnite

Известная певица Ариана Гранде порадовала поклонников Fortnite масштабным концертом. А также одновременно с этим в видеоигре появился ее тематический комплект.

В эти выходные в видеоигре Fortnite прошло сразу пять виртуальных концертов Арианы Гранде. Правда, это были одинаковые выступления, которые ничем не отличались. А такое их количество нужно было для того, чтобы все геймеры могли насладиться выступлением известной певицы "вживую".

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Сразу стоит отметить, что разработчики смогли достичь своей цели, а такое яркое шоу понравилось почти всем поклонникам Fortnite. Правда, традиционным концертом выступление Арианы Гранде трудно назвать. Дело в том, что геймерам нужно было постоянно куда-то двигаться, и даже бороться с различными врагами. Понятно, что все это происходило под песни известной исполнительницы, а в целом все шоу продолжалось 13 минут. Из интересного еще можно отметить, что появилась и огромная виртуальная копия Арианы Гранде, которая постоянно "убегала" от геймеров.

Виртуальный концерт Арианы Гранде в Fortnite: видео

Также стоит упомянуть и о сумме, которую компания Epic Games заплатила за все это удовольствие. Понятно, что точной информации пока нет, но представители Forbes отметили, что Ариана Гранде может получить более 20 миллионов долларов. Они добавили, что прибыль певицы также зависит от продажи тематических товаров, которые появились в честь ее концерта.

Стоит отметить, что во внутриигровой магазин Fortnite добавили сразу несколько таких предметов: кирка в двух вариантах, эмоция, дельтаплан, украшение на спину, а также скин Арианы Гранде сразу в двух образах (классический и "Богиня разлома Ариана"). В целом такой набор стоит 2800 V-Bucks (игровая валюта), хотя стоит добавить, что все эти товары можно приобрести и отдельно.

Комплект "Ариана Гранде" / Фото с сайта Epic Games