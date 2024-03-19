Поклонники игр Rockstar уверены, что уже знают главный сюжетный поворот GTA 6: интересное фото

Фанаты Rockstar заметили деталь, которая объединяет персонажа Grand Theft Auto 6 с героями другой франшизы студии и уверены, что это открывает главный сюжетный поворот будущей видеоигры.

Поскольку новой официальной информации о GTA 6 нет, поклонники культовой серии придумывают ее самостоятельно.

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Хотя большинство фанатских теорий, скорее всего, такие останутся лишь догадками – это не останавливает геймеров от поиска малейших деталей, способных подсказать что-то о долгожданном проекте.

Так, пользователь Reddit под ником jericho681, заметил схожую черту между Джейсоном (одним из протагонистов GTA 6) и двумя главными героями игр франшизы Red Dead Redemption.

Речь идет о шраме на лице, который по мнению автора находки, указывает на то, что Джейсона будет ждать плачевная судьба.

Интересное наблюдение о героях Rockstar / Фото с Reddit

Дело в том, что оба героя RDR – Джон Марстон и Артур Морган, погибают в концовках своих игр, поэтому jericho681 и многие геймеры уверены, что такая же судьба может ожидать и протагониста GTA 6.

Понятное дело, что догадка, которая базируется только на шраме выглядит довольно противоречиво.

Однако при этом не следует забывать насколько Rockstar любят играть в загадки и символизм со своими поклонниками, поэтому все вполне возможно.