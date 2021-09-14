Консольные эксклюзивы на PC и ремастеры GTA: в сеть "слили" список игр с базы GeForce NOW

Датамайнер с никнеймом Ighor July случайно нашел в базе сервиса GeForce NOW немало интересного. Он отыскал информацию о PC-версиях консольных эксклюзивов, новых играх Microsoft и ремастерах GTA.

Пользователь с никнеймом Ighor July поделился интересной находкой, которая всколыхнула всю сеть. Он захотел сыграть в игру, которая уже исчезла из библиотеки сервиса GeForce NOW. Для этого он вынужден был искать обходные пути, правда, в результате он заметил нечто большее.

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Итак, стоит начать с того, что GeForce NOW – это облачный сервис, с помощью которого можно играть в различные современные видеоигры на любых компьютерах. Работает все очень просто: обработка всех данных проходит на серверах NVIDIA, а на PC выводится лишь финальная картинка. Напоминает это классический стрим, но всеми процессами здесь руководит геймер, который решил воспользоваться этим сервисом.

Правда, сыграть можно только в те игры, которые есть в библиотеке GeForce NOW. В целом сейчас там есть более тысячи видеоигр, правда, датамайнер нашел скрытую информацию о 18 тысячах проектов. Он заметил, что в этом сервисе есть страницы игр, которые здесь никогда не появлялись (Mafia: Definitive Edition), но самое интересное, что здесь есть упоминание и о PC-версии видеоигры God of War (2018).

Страница видеоигры God of War (2018) / Фото с сайта Medium

Чуть позже его наработками воспользовались пользователи платформы Reddit, которые также нашли немало интересного. Они отыскали упоминания и о других консольных эксклюзивах, а самое интересное, что в этот список попали не только игры от Sony (Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima или Demon's Souls), но и некоторые проекты Nintendo (New Super Mario Bros.). Также в этом сервисе они нашли информацию о будущих видеоиграх от других известных компаний (ремастер трилогии GTA или Resident Evil 4 Remake).

Страница видеоигры New Super Mario Bros. / Фото с сайта Medium

Понятно, что к подобной информации всегда нужно относиться весьма скептически. Правда, некоторые "слитые" данные неожиданно подтвердил известный журналист и инсайдер Джез Корден. Он отметил, что кодовые названия будущих игр Microsoft реальные. Согласно его данным, Project Holland – это новая часть Fable, а Project Typhoon – игра Contraband.

Напоследок можно еще добавить, что на эту "утечку" успели отреагировать представители NVIDIA. Они отметили, что все это лишь "теоретические проекты", которые использовались для внутренних тестов, а в целом вся эта информация не является подтверждением или анонсом какой-то игры.