Как продавать контрабанду в Starfield и не попасться с поличным

Starfield – масштабная ролевая игра, в которой вы можете действовать как вам заблагорассудится. Эта свобода действий распространяется и на механику контрабанды и предметы, которые вы хотите незаконно продавать. Вот подробные инструкции о том, как делать это беспрепятственно.

Как правильно продавать контрабанду в Starfield

Starfield имеет много граней: вы можете быть как хорошим и благородным исследователем, так и встать на ложный путь, в частности, прибегнуть к пиратству и контрабанде. Однако каждый раз, когда вы пытаетесь попасть на планету с поселениями, вас сканируют на наличие незаконных товаров и предметов, что может стать большой проблемой. Поэтому, чтобы быть пиратом и контрабандистом, вам нужно действовать хитро.

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Продавать контрабанду достаточно легко, ведь все, что вам нужно сделать, — это посетить торговца в игре. Как только вы попадаете на планету, продавцам будет безразлично, является ли товар, который вы пытаетесь продать, легальным, или контрабандным. Остается понять, как попасть на планету и не попасться.

Одним из лучших вариантов станет экранированный грузовой отсек на вашем корабле. Это дает большой шанс, что сканирование не заметит запрещенные предметы. Начальные корабли не имеют защищенного грузового отсека, но вы можете легко его улучшить. Найти и установить его можно в космопортах в меню улучшения вашего корабля, но учтите, что это не дает 100% гарантии, а лишь шанс, хотя и достаточно большой.

Вам также понадобится навык обмана 4-го уровня, чтобы скрывать контрабандные предметы.

Другие варианты

Еще одним вариантом может быть попытка продать эти предметы на космические станции The Den в звездной системе Wolf. Это место не окружено кораблями, поэтому вас просто не будут сканировать. Поэтому если ваш корабль начинают сканировать, быстро открывайте карту и "прыгайте" туда используя быстрое перемещение.



The Den в звездной системе Wolf / Скриншот 24 Канала



Торговая точка на The Den / Скриншот 24 Канала

Аналогично, попробуйте продать ваши товары на The Key, которая является штаб-квартирой Алого флота (Crimson Fleet). Одним из интересных аспектов "Ключа" является то, что они никогда не будут сканировать ваш корабль. Кроме того, есть несколько магазинов, которые с радостью примут ваши вещи.

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