"Копируйте то, что сейчас в тренде": инсайдер рассказал о причинах провала Battlefield 2042

Инсайдер Том Хендерсон поделился интересной информацией о Battlefield 2042. Он подробно рассказал о проблемном процессе ее разработки, а также назвал главные причины провала.

Релиз Battlefield 2042 стал одним из самых громких провалов этого года, а раскритиковать видеоигру уже успели почти все. Мы неоднократно рассказывали об этой игре, поэтому сегодня предлагаем вам ознакомиться с информацией, которой поделился Том Хендерсон.

К теме Свободное падение: видеоигра Battlefield 2042 продолжает стремительно терять аудиторию

Сразу же стоит отметить, что этот известный инсайдер подошел очень ответственно к своей работе. На подготовку он потратил несколько недель, а в целом у него вышло видео продолжительностью в тридцать минут. Мы ознакомились с его роликом, а теперь вкратце расскажем, почему студия DICE выпустила такой проект.

Следует начать с того, что первые проблемы возникли еще при разработке Battlefield V. Инсайдер отметил, что в те времена студию покинуло немало ключевых сотрудников. Все они были не согласны с политикой Electronic Arts, которая не давала им творческой свободы, а также жестко контролировала.

Согласно данным Тома, руководство компании забраковало немало хороших идей и концептов в те годы. Он рассказал, что тогда DICE хотела заняться такими играми: кооперативный шутер в духе GTFO, Battlefield с динозаврами и Bad Company 3.

Трейлер видеоигры Battlefield: Bad Company 2: видео

Правда, руководство Electronic Arts хотело получить королевскую битву от разработчиков Battlefield, свой ответ конкурентам. Важно отметить, что видеоигра Apex Legends на тот момент еще не вышла, а в целом рулевые компании не очень верили в ее успех.

Согласно информации Тома, препродакшен Battlefield 2042 стартовал в конце 2018 года, а сперва она разрабатывалась как полноценная королевская битва. Инсайдер сказал, что именно поэтому в финальной версии игры можно вызвать технику с воздуха и настраивать оружие во время матчей.

Геймплейный трейлер видеоигры Battlefield 2042: видео

Интересно, что уже после старта разработки (в начале 2020 года) авторы были вынуждены заменить традиционную систему классов на специалистов. А все потому, что руководство Electronic Arts было поражено финансовым успехом Call of Duty: Black Ops 4, где важной составляющей были именно специалисты. Также инсайдер добавил, что последние сказали DICE ориентироваться на конкурентов и копировать популярные в то время концепции.

Также много проблем у разработчиков возникло с доработкой игрового движка Frostbite. Дело в том, что немало специалистов, которые его создавали, уже покинули компанию. Понятно, что серьезным ударом для разработчиков Battlefield 2042 стала и пандемия, а привычными явлениями стали постоянные продолжительные загрузки новых билдов и отсутствие дома нужной платформы.

На фоне этого руководство Electronic Arts решило отойти от разработки королевской битвы, а создать нечто более традиционное. Правда, сделать это они решили только в августе 2020 года, то есть Battlefield 2042 разрабатывалась только пятнадцать месяцев. Стоит добавить, что большинство предварительных наработок DICE легло в основу режима под названием "Hazard Zone".

Трейлер режима "Hazard Zone": видео

А в марте 2021 года представители DICE поняли, что не успевают сделать игру вовремя, поэтому к разработке Battlefield 2042 присоединились работники из других студий, принадлежащих Electronic Arts. К примеру, Criterion из-за этого была вынуждена поставить на паузу разработку новой части в серии Need for Speed.

Также у разработчиков возникли проблемы с коммуникацией с руководством. Последние почему-то решили, что альфа-версия Battlefield 2042 была готова уже в апреле, хотя на самом деле это произошло только в сентябре. То есть оказывается, что скандальная бета, раскритикованная геймерами, была на самом деле альфой.

Как выглядела скандальная "бета-версия" Battlefield 2042: видео

Согласно данным инсайдера, вышеупомянутый геймплейный трейлер снимали так, чтобы в кадр не попали разные баги. Также Том Хендерсон отметил, что разработчики были вынуждены вырезать из финальной версии немало элементов, например, извержения вулканов или наводнения. Также инсайдер не забыл и о смещении даты релиза на месяц. Он сказал, что этого требовали инженеры, не успевавшие доработать интерфейс и другие элементы.

По мнению Хендерсона, в целом в разработке Battlefield 2042 было две глобальные проблемы: неэффективный менеджмент и нереальные сроки, которые выставляло руководство. Согласно информации инсайдера, студия DICE возвращаться к традиционной концепции пока не собирается, а потому следующая часть должна быть выполнена в духе этой. То есть на поле боя снова будут сходиться не армии с привычными классами, а раскритикованные геймерами специалисты.

Правда, также он добавил, что планы разработчиков еще могут измениться, а DICE действительно может прислушаться к отзывам геймеров. К примеру, недавно стало официально известно, что за разработку Battlefield теперь будут отвечать другие люди. А руководителем DICE стал Винс Зампелла – разработчик, работавший над первыми частями Call of Duty, серией Titanfall, игрой Apex Legends и режимом "Portal" для Battlefield 2042.

Подробнее об издателе Battlefield 2042 – Electronic Arts, Корпорации мира: видео