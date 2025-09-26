Известная энтузиастка косплейного дела под ником kimekoma набрала почти 5 миллионов просмотров на видео с образом Hornet – главной героини хитовой игры Hollow Knight: Silksong.

Украинская косплеерка и модель kimekoma смогла покорить геймеров новым образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на @kimekomimi в TikTok.

Удивительный образ украл сердечки геймеров?

Новый проект стал ошеломляющим успехом для студии Team Cherry.

На релизе Hollow Knight Silksong даже на несколько часов "сломала интернет", "завалив" все популярные цифровые магазины видеоигр.

Сиквел метроидвании уже стал достоянием поп-культуры, а различные контент-мейкеры начали посвящать ему свои творения.

Не стала исключением косплеерка из Украины, известная как kimekoma. 23 сентября она выложила на странице в TikTok короткий ролик, где сняла себя саму в образе Hornet – протагонистки Silksong.

Невероятный косплей – смотрите видео

Видео получило бешеную популярность и, на момент написания материала, набрало более 4,7 миллиона просмотров и более 860 тысяч лайков.

В профиле девушки в соцсети X также можно увидеть несколько дополнительных фотографий.

