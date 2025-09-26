Відома ентузіастка косплейної справи під ніком kimekoma набрала майже 5 мільйонів переглядів на відео з образом Hornet – головної героїні хітової гри Hollow Knight: Silksong.

Українська косплеєрка та модель kimekoma змогла підкорити геймерів новим образом, повідомляє 24 Канал з посиланням на @kimekomimi у TikTok.

Дивовижний образ вкрав сердечка геймерів?

Новий проєкт став ошелешливим успіхом для студії Team Cherry.

На релізі Hollow Knight Silksong навіть на декілька годин "зламала інтернет", поклавши усі популярні цифрові магазини відеоігор.

Сиквел метроїдванії вже став надбанням попкультури, а різні контент-мейкери почали присвячувати йому свої творіння.

Не стала винятком косплеєрка з України, відома як kimekoma. 23 вересня вона виклала на сторінці у TikTok короткий ролик, де зафільмувала себе саму в образі Hornet – протагоністки Silksong.

Відео отримало шалену популярність і, на момент написання матеріалу, набрало понад 4,7 мільйона переглядів та більш як 860 тисяч вподобань.

У профілі дівчини в соцмережі X також можна побачити кілька додаткових світлин.

