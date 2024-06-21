Как это работает

Ютубер Lledos рассказал о процессе создания этого костюма на своем канале, а также показал сам процесс игры с ним в Tears of the Kingdom. Система состоит из различных датчиков, которые отслеживают движения в реальном времени, а затем воспроизводят их в игре.

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Например, вы можете управлять вашим передвижением, мечом или луком, а также щитом. Кроме того, управлению поддаются полеты, плавание, изготовление предметов, головоломки и другие функции.

Как можно увидеть в ролике, начиналось все не слишком успешно. Система датчиков постоянно эволюционировала, получая новые функции. В начале она не очень хорошо считывала движения, поэтому между действием в реальности и его проявлением в игре могло проходить несколько секунд, что является слишком долгим временем для игр, в которых нужно сражаться с врагами.

Например, на середине первой минуты ролика видно, что команда остановиться подействовала только через две секунды. Это, как видим, приводило к постоянным падениям с высоты и смерти персонажа. Управление передвижением, кстати, происходит с помощью шагов: шаг вперед означает команду идти, а шаг назад – остановиться.

Как можно увидеть, датчики закреплены на каждом элементе оружия, на голове, а также вмонтированы в специальные перчатки.

Смотрите на мехкостюм от Lledos: смотрите видео

Это не первое такое изобретение Lledos. Ранее он похожим образом управлял своей игрой в Skyrim, прицепив датчики на настоящий топор, а также в Resident Evil 4, взяв в руки игрушечный пистолет.