Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Simulation Daily, по состоянию на конец 2024 года общая сумма пожертвований пользователей на разработку Star Citizen превысила 774 миллиона долларов, что на 116 миллионов больше, чем было собрано в 2023 году.

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Это сделало 2024 год вторым по успеху годом для проекта после рекордного 2023-го, когда было собрано 117 миллионов долларов. В то же время результат 2024 года несколько превзошел достижение 2022 года, когда сумма составила 114 миллионов долларов.

Особенно успешным стал декабрь 2024 года, который установил рекорд для этого месяца в истории краудфандинга Star Citizen.

Значительный вклад в результат сделал выпуск альфа-версии 4.0, которая добавила в игру второй звездный сектор - Pyro. Однако по количеству новых аккаунтов 2024 год оказался лишь на пятом месте с 485 574 регистрациями.

Лидером по этому показателю остается 2022 год с 871 922 аккаунтами, а общее количество регистраций на платформе приближается к 5,5 миллионов.

Краудфандинг для Star Citizen продолжается уже 12 лет – он начался в 2012 году на платформе Kickstarter, а впоследствии был перенесен на официальный сайт проекта. Несмотря на впечатляющие финансовые результаты, игра до сих пор находится на стадии альфа-версии, и дата выпуска полной версии 1.0 пока не определена.

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В то же время студия CIG планирует перед выпуском полной версии Star Citizen презентовать сюжетную кампанию Squadron 42, релиз которой ожидается в 2026 году. Во время CitizenCon 2954 разработчики продемонстрировали более часа игрового процесса этой истории.