Кровавые усики: состоялся релиз бесплатного дополнения для фэнтезийной игры Tails of Iron

Разработчики из студии Odd Bug выпустили масштабное бесплатное дополнение к игре Tails of Iron. Оно называется "Bloody Whiskers", а также уже доступно на всех платформах.

В сентябре состоялся релиз очень интересной видеоигры с названием Tails of Iron. Этот проект получил высокие оценки от критиков, а также очень понравился обычным геймерам – 91% положительных отзывов у Steam (более 2 тысяч рецензий).

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На фоне этого представители британской студии Odd Bug решили порадовать всех поклонников игры Tails of Iron. Дело в том, что они неожиданно выпустили масштабное дополнение для этой видеоигры, которое получило название "Bloody Whiskers" ("Кровавые усики"). Стоит добавить, что оригинальную игру часто критиковали из-за того, что ее можно очень быстро пройти. Возможно, разработчики выпустили это бесплатное дополнение для того, чтобы частично исправить такой недостаток.

Известно, что события этого дополнения разворачиваются сразу после завершения оригинальной игры. Главному герою Реджи предстоит доказать, что он достоин стать новым королем. А для этого протагонисту нужно поучаствовать в смертельно опасном турнире. В рамках этого соревнования ему предстоит одолеть сразу пять новых боссов.

Разработчики отметили, что победитель этого турнира получит доступ к комнате короля, в которой находится некий страшный секрет. Также после установки этого дополнения в игре появится пять комплектов брони, шесть скинов для оружия, достижения, коллекционные карточки (у Steam) и сразу два новых уровня сложности: "Bloody Whiskers" (максимальный) и "Fairy Tail" (минимальный).

Напоследок стоит отметить, что бесплатное дополнение "Bloody Whiskers" уже вышло на всех платформах, на которых доступна видеоигра Tails of Iron: PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 и Nintendo Switch.

Трейлер дополнения "Bloody Whiskers": видео