Круче чем в игре: энтузиаст разработал прототип самого популярного оружия из Apex Legends

Фанат Apex Legends воспроизвел один из популярнейших видов оружия в игре, повторив даже систему перезарядки и звуки. Детальнее в материале.

Геймерское сообщество не раз доказывало собственные творческие способности, ведь часто поклонники игр создают невероятные предметы, вдохновленные любимыми проектами. На этот раз дело дошло до реальной копии одного из самых популярных "ганов" из популярной королевской битвы Apex Legends.

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Шутер от Respawn Entertainment может похвастаться немалым количеством красивого, а главное мощного оружия, и одним из любимых экземпляров геймеров является пистолет Wingman.

Несмотря на то, что для стрельбы из него лучше стоять нерушимо, при попадании его тяжелые боеприпасы наносят смертельный ущерб. При этом пистолет, как и остальное оружие в игре, имеет свой уникальный дизайн, что делает его предметом, который многие геймеры хотели бы иметь в качестве сувенира.

Энтузиаст из Reddit под ником purehjeffs решил выполнить это желание и создал собственную версию Wingman, сохранив основные механики, звуки и даже превратив его в павербанк.

Помимо внешнего вида и звуков пистолет также имеет светодиодную подсветку, указывающую на количество патронов, оставшихся в барабане. С каждым нажатием на спусковой крючок это число уменьшается. После завершения "анимации" перезарядки число сбрасывается к 6.

Энтузиаст рассказал, что, только чтобы настроить все проводки для правильной работы устройства, у него ушло более 8 часов, не говоря уже о проектировании и печати деталей на 3-D принтере.

Сейчас purehjeffs решает что делать со своим произведением: оставь в собственной коллекции или продать, ведь из-за того, что его пост набрал более 15 тысяч предпочтений на Reddit у геймера уже есть несколько предложений по покупке этого необычного игрового сувенира.