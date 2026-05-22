Шутер Witchfire получит обновление, которое порадует украинских геймеров

Видеоигра Witchfire от оригинальных создателей таких известных проектов как Painkiller и Bulletstorm получит обновление, которое точно порадует украинцев.

В игровой индустрии продолжается замечательная тенденция на "украинизацию", сообщает 24 Канал.

О чем игра Witchfire?

Witchfire – это мрачный шутер в жанре темного фэнтези, где игроку придется взять на себя роль охотника на ведьм.

В арсенале все что угодно: от магии до огнестрельного оружия. Игровой процесс порадует элементами жанров rougelite и soulslike, а визуал приятной и эстетической картинкой.

Ощущения от стрельбы тоже на уровне, ведь это проект от польской студии The Astronauts – бывших разработчиков культовых шутеров Painkiller и Bulletstorm.

Критики и игроки встретили Witchfire очень тепло: в Steam игра имеет 91% положительных отзывов. Естественно, что больше всего хвалят стрельбу и атмосферу, хотя отмечают также сложный, но "честный" геймплей.

Несмотря на то, что проект до сих пор находится в "раннем доступе", разработчики заверили, что продажи уже обеспечили будущее студии и дальнейшую поддержку игры, информирует Game World Observer.

Когда проект получит украинскую локализацию?

21 мая создатели игры объявили, что в одном из будущих обновлений под маркировкой "The Revelations Update" проект изрядно порадует украинских фанатов.

Среди огромного разнообразия обновлений и изменений, он добавит в игру украинскую локализацию.

Все новые локализации / Скриншот со Steam

Поэтому, вы можете приобрести Witchfire за 740 гривен и войти в режим ожидания версии 0.9 чтобы поиграть в крутую игру с максимальным комфортом.