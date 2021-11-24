Крысы-геймеры: нейроинженер научил грызунов играть в Doom II

Нейроинженер Виктор Тот ошеломил сеть интересным экспериментом, в течение которого пытался научить трех крыс играть в культовый шутер Doom и результаты превзошли ожидания. Детальнее об этом в материале.

Черепашки-ниндзя? Злюки-бобры? А может лучше крысы-геймеры? По крайней мере благодаря недавнему исследованию специалиста по нейроинженерии мы узнали, что последние действительно могут существовать.

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Кармак, Ромеро и Том – именно так зовут наших пушистых героев. Для них Виктор построил настоящую крысиную VR установку, с целью научить животных играть в шутер.

Как работает установка?

что крыс ученый назвал в честь разработчиков, основавших студию id Software (создатели франшизы Doom) – Тома Холла, Джона Ромеро и Джона Кармака.

Итак, "рабочее место" крыс имеет полистироловый шарик, поддерживаемый датчиками движения, над которым одна из них подвешивается с помощью специального жгута. Таким образом, шарик реагирует на движения лапок испытуемого, а перед ним располагается изогнутый монитор ПК, на котором собственно и отображается игра.

"Рабочее место" крыс / изображение medium.com

При этом прямо перед мордашкой животного оказывается небольшая трубочка, подающая подслащенную воду, которую крыса может хлебать, каждый раз когда выполняет "правильное" действие.

Результаты эксперимента

Именно с помощью лакомства ученому удалось научить крыс выполнять самые простые задачи: перемещаться по игровому пространству, нажимать кнопки и даже стрелять во врагов.

Крысы играют в Doom II



Правда, уровень, проходимый необычными геймерами – это не оригинальная, а специально созданная Тотом линейная карта Doom II, в которой вражеские юниты выполняют роль статических мишеней, не наносящих вреда игроку, а просто мешающих ему продвигаться дальше.

В целом ученый остался доволен результатами своих подопечных, однако заявил, что из-за жесткого дедлайна не смог придумать более продуманную систему управления стрельбой, о чем сожалеет.

Каждая крыса – индивидуальность

Кармак, Ромеро и Том / изображение medium.com

За время эксперимента Тот привязался к крысам и рассказал, что у каждой из них есть свои уникальные черты, которые делают ее неповторимой.

Ромеро оказался бесстрашен и постоянно искал острых ощущений, а еще любил виноград. Кармак был настоящим архитектором, который строил вокруг своего дома и следил за порядком; он любил бананы. Том сначала стеснялся, но добился наибольших успехов в учебе, – рассказывает Виктор.

Конечно, возникает вопрос, можно ли сказать, что грызуны действительно "играли" в Doom или они все же просто бегали на полистироловом мяче за вознаграждение? С другой стороны, часто ли вы видели, чтобы крыса стреляла в демона из пистолета или даже дробовика?

Так или иначе, исследование ученого оказалось достаточно интересным и потешным, а самое главное, что во время него не пострадало ни одно животное.