Американский актер, известный ролью Джима Хопера в сериале Очень странные дела от Netflix, оказался еще тем геймером.

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В коротком интервью для IGN на BoxLunch Holiday Gala Дэвид Харбор рассказал, в какой игре ему очень нравится проводить свое свободное время и ею оказалась новинка студии Bethesda – космическая RPG Starfield.

Актер начал свой комментарий со слов, что ему нравится игра, но он также в курсе всех споров вокруг нее и фигуры Тодда Говарда.

В общем, Дэвид оказался поклонником творчества Bethesda, расхвалив их "богатые миры" и рассказал какое удовольствие он получает играя в игру, повышая уровень за уровнем и используя "эксплойты", чтобы "получать бесконечные деньги и воровать вещи".

Кроме того, Харбор описал своего виртуального протеже в мире Starfield как "чрезвычайно молодого и очень красивого" персонажа.

Гарбор о Starfield: смотреть видео

Исполнитель роли Хопера является частью огромного списка знаменитостей-геймеров, как к примеру его коллеги по сериалу или покойный Мэтью Перри, который был преданным фанатом франшизы Fallout.

К тому же такой искренний рассказ Харбора о том, за что он любит Starfield точно добавил в его фан-клуб хотя бы несколько сотен поклонников этой игры.