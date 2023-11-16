Американський актор, відомий роллю Джима Гопера в серіалі "Дивні дива" від Netflix, виявився ще тим геймером.

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В короткому інтерв'ю для IGN на BoxLunch Holiday Gala Девід Гарбор розповів, в якій грі йому наразі дуже подобається проводити свій вільний час. Нею виявилася новинка студії Bethesda – космічна RPG Starfield.

Актор почав свій коментар зі слів, що йому подобається гра, але він також в курсі всіх суперечок навколо неї та постаті Тодда Говарда.

Загалом, Девід виявився шанувальником творчості Bethesda, розхваливши їхні "багаті світи", і розповів, яке задоволення він отримує, граючи в гру, підвищуючи рівень за рівнем і використовуючи "експлойти", щоб "отримувати нескінченні гроші та красти речі".

Окрім того, Гарбор описав свого віртуального протеже у світі Starfield як "надзвичайно молодого та надзвичайно красивого" персонажа.

Гарбор про Starfield: дивитися відео

Виконавець ролі Гопера є частиною величезного списку знаменитостей-геймерів, як от його колеги по серіалу чи покійний Метью Перрі, який був відданим фанатом франшизи Fallout.

До того ж така щира розповідь Гарбора про те, за що він любить Starfield, точно додала до його фан-клубу бодай кілька сотень шанувальників цієї гри.