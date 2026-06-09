Electronic Arts определили победителя Чемпионата мира по футболу 2026 года

Разработчики симуляторов футбола EA Sports FC рассказали кто одержал победу на Чемпионате мира по футболу 2026 в их игровой симуляции. Все бы ничего, но предыдущие 4 прогноза сбывались.

Уже стартовали первые прогнозы на то кто же выиграет "мундиаль" в США и пока эксперты анализируют статистические данные в поисках истины, известные разработчики видеоигр рассказали свою версию развития событий, информирует 24 Канал.

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EA знают кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026?

Electronic Arts традиционно провела виртуальную симуляцию Чемпионата мира по футболу с помощью своего футбольного симулятора, который в последние годы носит название не FIFA, а EA Sports FC.

Для этого разработчики взяли настоящее расписание группового этапа турнира и заставили свой движок предсказать его победителей, а затем так же "провели" матчи плей-офф.

Согласно прогнозу, как EA сообщили в соцсети X, Чемпионами мира по футболу в 2026 году станет Испания.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

Казалось бы, ну что за ерунда? Но дело в том, что мы не просто так вспомнили, что EA проводят этот ритуал уже традиционно.

Таким же методом, компания абсолютно точно предсказала четырех последних победителей Чемпионата мира подряд.

В частности, в 2022 году мало кто верил, что Аргентина в конце выиграет Чемпионат мира впервые с 1986 года, но прогноз был именно таким. А в 2010 году игроделы правильно предсказали первый в истории триумф как раз для "фурии роха", информирует VGC.

Повторится ли успех этого прогноза в этом году? Покажет только время.