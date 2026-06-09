Новыми успехами компания похвасталась в официальном аккаунте игры в социальной сети X, рассказывает 24 Канал.

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Для файтинга это очередной важный рубеж. Предварительные официальные данные Capcom опубликовала 31 марта 2026 года. Тогда компания отчитывалась о 6,7 миллионах проданных копий. Таким образом, менее чем за два с половиной месяца игра прибавила еще около 300 тысяч реализованных экземпляров.

Достижение все благодаря вам. Мы бесконечно благодарны за то, что Street Fighter 6 теперь продано более 7 миллионов копий по всему миру! pic.twitter.com/TtXwYlBxZf - Street Fighter 6 (@StreetFighter) 8 июня, 2026

Street Fighter 6 остается одним из самых успешных современных проектов Capcom. Игра вышла 2 июня 2023 года и получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков благодаря обновленной боевой системе, режима World Tour и широким возможностям для новичков и опытных фанатов жанра.

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Во время фестиваля Summer Game Fest 2026 разработчики также раскрыли планы относительно четвертого года поддержки файтинга. Самой большой новостью стало объявление четырех новых бойцов, которые пополнят ростер игры в ближайшее время.

Особое внимание фанатов привлекло появление Тифы Локгарт из серии Final Fantasy VII. Героиня станет полноценным персонажем Street Fighter 6, а не временным гостем или косметическим дополнением. Для Capcom это один из самых громких кроссоверов за все время существования игры, ведь Тифа давно входит в список самых популярных персонажей японских ролевых игр.

Новые бойцы Street Fighter 6: смотреть видео

Сотрудничество между Capcom и Square Enix также демонстрирует тенденцию, которая в последние годы набирает популярности в индустрии файтингов. Разработчики все чаще приглашают в свои проекты персонажей из известных франшиз, чтобы поддерживать интерес сообщества и привлекать новых игроков.

Напомним, Street Fighter 6 дебютировала на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S 2 июня 2023 года. Позже, 5 июня 2025 года, файтинг также появился на Nintendo Switch 2, что помогло игре расширить аудиторию и поддержать высокие темпы продаж.