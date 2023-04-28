Одна из самых старых видеоигр получила DLC через 52 года после первого релиза

Одна из старейших видеоигр, среди тех которые все еще можно приобрести в свободном доступе, неожиданно получила новый контент в рамках дополнения, вышедшего через 52 года после релиза первой версии проекта.

Одна из самых известных олдскульных видеоигр – The Oregon Trail получила существенное обновление, сообщает 24 Канал.

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Созданная школьным учителем в далеком 1971 году как текстовая обучающая игра об одной из самых известных и важнейших дорог в американской истории, The Oregon Trail стала одной из самых значимых видеоигр.

Творение Дона Равича на протяжении многих лет претерпело немало переизданий.

Сначала игра была доступна для нескольких марок компьютеров, впоследствии появились версии для мобильных телефонов и портативных консолей типа Wii и 3DS. Однако, как правило, все эти версии отличались улучшенной графикой и совсем небольшими фрагментами нового содержимого.

Однако поклонников культовой игры неожиданно осчастливили полноценным DLC с существенными обновлениями, которое получит самая новая версия The Oregon Trail, разработанная компанией Gameloft.

Трейлер The Oregon Trail от Gameloft: видео

Дополнение получило название "Cowboys and Critters" и уже доступно в Steam и на консоли Nintendo Switch.

Оно добавляет в игру много всего, в том числе новое путешествие, включающее 10 локаций, а еще новые квесты, что обеспечат игрокам еще больше интересных историй Дикого Запада.

Также серьезным нововведением является появление системы приготовления пищи, в рамках которой игрокам придется охотиться и собирать ингредиенты для приготовления различных блюд с уникальными эффектами для своих персонажей.

До 8 мая Cowboys and Critters будет полностью бесплатным для владельцев базовой версии игры от Gameloft. Затем желающим получить обновление придется заплатить за дополнительный контент.

Итак, для геймеров, никогда ранее не игравших в The Oregon Trail, но давно желающих попробовать сейчас идеальное время приобрести этот проект и получить полный опыт с современным геймплеем, улучшенной графикой и новым контентом.