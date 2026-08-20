Doom запустили на зеркальных фотоаппаратах Canon

Легендарная игра Doom 1993 года продолжает покорять самые неожиданные устройства. На этот раз очередь дошла до профессиональной фототехники, и теперь каждый желающий может попробовать уничтожать демонов прямо на экране своей зеркальной фотокамеры.

Как обычную камеру превратили в консоль

Разработчик Бас Лихт'яар, известный под ником lauris-nl, создал уникальный неофициальный порт игры для зеркальной камеры Canon EOS 550D. Эта модель также известна на рынке Северной Америки как Rebel T2i, а в Японии ее продают под названием EOS Kiss X4, пишет Dexerto.

Для реализации своей задумки энтузиаст использовал Magic Lantern – специальное бесплатное дополнение к оригинальной прошивке с открытым исходным кодом. Кадры игрового процесса на необычном устройстве быстро разлетелись по сети.

Особенности управления и игрового процесса

Новая модификация позволяет полноценно играть в шутер, используя стандартные кнопки и колесики на корпусе фотоаппарата. Навигационная кнопка на задней панели отвечает за перемещение и повороты главного героя, а клавиша Set выполняет роль спускового крючка для стрельбы. С помощью колесика выбора режимов игроки могут менять оружие, кнопка Play открывает двери, а кнопка Menu вызывает главное меню игры.

Разработчики также задействовали встроенный динамик камеры для воспроизведения культовой фоновой музыки и звуковых эффектов. Игра поддерживает сохранение и загрузку, работу с несколькими файлами с расширением WAD и великолепно выглядит на экране с разрешением 720 на 480 пикселей.

Строгие предостережения от автора

Несмотря на успех эксперимента, автор проекта предупреждает о значительных технических ограничениях. Порт является экспериментальным и стабильно работает исключительно на модели Canon EOS 550D с версией прошивки 1.0.9. Попытка установить программное обеспечение на другие устройства может безвозвратно повредить дорогостоящую технику.

Не устанавливайте этот бинарный файл на другую модель камеры или другую версию прошивки,

– сказал разработчик Бас Лихт'яар.

Для установки игры смельчакам понадобится чистая карта памяти, на которую нужно загрузить специальную сборку прошивки Magic Lantern. Затем файлы игры необходимо скопировать в соответствующие папки на карте и запустить игру через игровое меню камеры. Перед началом установки обязательно нужно сделать резервную копию данных на случай сбоя системы.