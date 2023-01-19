Боец более бурно отреагировал на победу над боссом в Elden Ring, чем на выигрыш чемпионства в UFC

Поклонники бойца UFC Димитриуса Джонсона решили сравнить эмоции спортсмена после выигрыша чемпионства и победы над боссом в Elden Ring. Забавное видео – в материале.

Гейминг увлекает людей совершенно разных профессий, поэтому не удивительно, что лучшая игра 2022 привлекла внимание титулованного спортсмена, сообщает 24 канал.

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Во время трансляции на своем Twitch канале легенда UFC Демитриус Джонсон так бурно отреагировал на победу над боссом в Elden Ring, что его поклонники решили сравнить эти эмоции спортсмена с теми, что он показал после выигрыша чемпионского титула.

На видео из TikTok изображена реакция бойца на свою первую победу в чемпионском поединке против Бенавидеза. Реагируя на победу, он сдержанно улыбается, поднимает руки вверх, демонстрирует победный жест и касается пояса, когда президент UFC Дана Уайт одевает его на талию новоиспеченного чемпиона.

Однако после этого демонстрируется клип, на котором Джонсон побеждает последнего босса Elden Ring – Elden Beast, и реакция спортсмена на чемпионство по смешанным единоборствам просто бледнеет на этом фоне.

Демитриус выскакивает из своего геймерского кресла с криками и забавными возгласами, имитирует удары кулаком и показывает зрителям широкую довольную улыбку.

Подобный контраст в эмоциях очень порадовал пользователей сети и видео быстро стало вирусным.

Справедливости ради следует отметить, что подобное сравнение все же не совсем уместно, если воспринимать его серьезно. В ролике с UFC Джонсон только что провел пять раундов жестокого поединка и истощен до крайности, потому и не скачет как после завершения Elden Ring.

Однако чисто как юмористический контент ролик все же весьма забавный.