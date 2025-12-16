Dota 2 наконец-то выпускает нового героя после слишком большого перерыва

Ожидание завершилось: 16 декабря 2025 года Valve выпустила масштабное обновление 7.40 для Dota 2, представив нового героя Largo. Этот патч считается одним из самых основательных за последние месяцы, поскольку он принес не только персонажа, но и существенно изменил карту, пересмотрел механику талантов и провел полную переработку трех классических героев.

Largo, который ранее в утечках фигурировал как "Bard Frog", является лягушкой-бардом и героем силы, ориентированным на поддержку команды. 24 Канал собрал все, что нужно о нем знать.

Кто такой Largo?

Новый герой Largo, появление которого игроки ожидали месяцами, наконец присоединился к списку персонажей Dota 2. Это коренастый земноводный из игрового региона Велу'Мар, выступающий в роли шамана-барда. Largo - герой Силы, разработанный как устойчивый сапорт, способный усиливать союзников и врагов, используя музыкальный инструмент и музыкальные чары. Он управляет боем с помощью ритмичного игрового процесса и взаимодействия с командой.

Способности Largo

Largo обладает четырьмя уникальными способностями. Среди них:

Catchy Lick притягивает выбранного врага на небольшое расстояние. Она наносит урон и развеивает базовые эффекты, а если развеивание успешно, Largo временно получает регенерацию здоровья.

Frogstomp призывает лягушат, которые регулярно топают по земле в выбранной зоне, нанося урон, вызывая мини-состояние и замедляя врагов.

Croak of Genius применяется к союзному герою, снижая стоимость маны для использования способностей и предметов. Часть нанесенного этим героем урона "резонирует" в течение 5 секунд, хотя продолжительность эффекта уменьшается на 0,5 секунды каждый раз, когда герой использует ману.

Amphibian Rhapsody – это ультимативная способность, которая заменяет другие способности тремя песнями и переводит Largo в музыкальный режим. Игрокам нужно попадать в ритм, в правильный момент нажимая кнопку, когда ползунок бежит по экрану. Успешное исполнение песни позволяет Largo предоставлять команде различные преимущества, включая увеличение усиления заклинаний, скорости движения, устойчивости к замедлению и восстановления здоровья. Во время исполнения Largo не может атаковать.

Кроме того, Largo имеет врожденную способность, которая продлевает продолжительность любых положительных эффектов на нем и его союзниках.

Вместе с тем бард не имеет грани. Свои грани также потеряли некоторые другие герои, но причины этого пока неизвестны.

Что изменилось в 7.40?

Патч 7.40 включает ряд значительных обновлений, радикально меняющих текущее состояние игры:

Изменение героев и механик. Полностью переработано трех героев: Lone Druid, Slark и Treant Protector. Например, Slark получил новую базовую способность Saltwater Shiv вместо Essence Shift, которая теперь является врожденной. Spirit Bear (Медведь-дух) Lone Druid теперь является врожденной способностью, доступной с первого уровня, и считается полноценным универсальным героем, способным, например, разбивать Smoke of Deceit или захватывать наблюдателей (Watchers).

Карта и объекты. Карта была существенно обновлена как визуально, так и структурно. Алтари Мудрости (Wisdom Shrines) теперь расположены в углубленных областях, что усложняет их захват. Также к базам добавлены дополнительные ворота, известные как "Ворота защитника" (Defender's Gate). Кроме того, физическое похищение жизни от Рошана было уменьшено на 40%, а магическое – на 80%, поскольку Рошан больше не считается героем для этих механик.

Предметы и сокровища. В игру было добавлено шесть новых нейтральных предметов. К новичкам относятся, например, игральные кости Weighted Dice, которые помогают с последними ударами, и Idol of Scree'Auk, что предоставляет фазовое движение, устойчивость к замедлению и уклонению на 5 секунд. В то же время девять нейтральных предметов, в частности Helm of the Undying и Sister's Shroud, были изъяты.

Кроме того, было выпущено новую Зимнюю Сокровищницу (Winter Treasure), которая содержит 16 наборов для разных героев.

