Появился трейлер и первые подробности Last Flag – видеоигры от студии солиста Imagine Dragons
- На Summer Game Fest 2025 представлен трейлер видеоигры Last Flag, разработанной студией Night Street Games, основанной солистом и менеджером Imagine Dragons.
- Игра Last Flag, в жанре "capture the flag", перенесет игроков в вымышленное игровое шоу 70-х годов с озвучкой Дэна Рейнольдса, а релиз запланирован на 2026 год.
На Summer Game Fest 2025 был представлен трейлер многопользовательской видеоигры Last Flag, которую разрабатывает студия, созданная солистом и менеджером известной музыкальной группы Imagine Dragons.
Геройский шутер в жанре "capture the flag" с подходящим названием Last Flag станет дебютной игрой студии Night Street Games, основанной Маком и Дэном Рейнольдсами – менеджером и вокалистом Imagine Dragons, информирует 24 Канал.
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Интересная концепция и знакомый голос
Сетинг игры перенесет геймеров в вымышленное игровое шоу 70-х годов, где плеяда различных героев будет бороться за победу под остроумные комментарии рассказчика, которого озвучил сам Дэн Рейнольдс, который недавно в очередной раз поднял украинский флаг во время концерта в Таллинне.
Last Flag получила обширный трейлер, продемонстрировавший разнообразие персонажей, основные элементы игрового процесса и карты, что будут ждать игроков.
Проект сразу напомнил опытным геймерам легендарную Team Fortress 2, но на визуальном стиле сходство заканчивается.
Трейлер игры – смотрите видео
Одной из самых больших особенностей Last Flag должны стать именно здешние карты. По словам разработчиков, их целью в создании локаций для игры было желание того, чтобы они приносили игрокам так же много удовольствия, как и стрельба.
В результате каждая из карт проекта предлагает игрокам множество пещер, туннелей и других интересных закоулков и вознаграждать природную любознательность.
Дата релиза Last Flag пока указана как 2026 год, но позже в этом году планируется бета-тестирование игры.