Появился трейлер и первые подробности Last Flag – видеоигры от студии солиста Imagine Dragons

На Summer Game Fest 2025 был представлен трейлер многопользовательской видеоигры Last Flag, которую разрабатывает студия, созданная солистом и менеджером известной музыкальной группы Imagine Dragons.

Геройский шутер в жанре "capture the flag" с подходящим названием Last Flag станет дебютной игрой студии Night Street Games, основанной Маком и Дэном Рейнольдсами – менеджером и вокалистом Imagine Dragons, информирует 24 Канал.

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Интересная концепция и знакомый голос

Сетинг игры перенесет геймеров в вымышленное игровое шоу 70-х годов, где плеяда различных героев будет бороться за победу под остроумные комментарии рассказчика, которого озвучил сам Дэн Рейнольдс, который недавно в очередной раз поднял украинский флаг во время концерта в Таллинне.

Last Flag получила обширный трейлер, продемонстрировавший разнообразие персонажей, основные элементы игрового процесса и карты, что будут ждать игроков.

Проект сразу напомнил опытным геймерам легендарную Team Fortress 2, но на визуальном стиле сходство заканчивается.

Трейлер игры – смотрите видео

Одной из самых больших особенностей Last Flag должны стать именно здешние карты. По словам разработчиков, их целью в создании локаций для игры было желание того, чтобы они приносили игрокам так же много удовольствия, как и стрельба.

В результате каждая из карт проекта предлагает игрокам множество пещер, туннелей и других интересных закоулков и вознаграждать природную любознательность.

Дата релиза Last Flag пока указана как 2026 год, но позже в этом году планируется бета-тестирование игры.