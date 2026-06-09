Единственный герой 2026 года: Riot Games представила экзорциста Лока для League of Legends

Компания Riot Games прервала длительное затишье, представив следующего персонажа для своей культовой MOBA. В новом анимационном трейлере зрители увидели загадочного охотника на демонов, чье появление обещает изменить расстановку сил и раскрыть новые грани хорошо знакомой истории.

Кто такой Лок и почему его ждали семь месяцев?

После длительной паузы, которая длилась около семи месяцев с момента выхода предыдущего героя Захена в ноябре 2025 года, разработчики наконец раскрыли карты. Новым, 173-м по счету, чемпионом League of Legends станет Лок, известный как Пепельный экзорцист. Его официальную презентацию провели с помощью зрелищного анимационного ролика под названием "Back from the Brink", о чем сообщает издание Insider Gaming.

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Лок предстает перед игроками как суровый демасиец с белокурыми волосами и очками, который посвятил свою жизнь борьбе с потусторонними силами. Его внешний вид довольно нетипичен: за спиной он носит настоящий гроб, который служит ему рюкзаком для хранения мистического снаряжения.

Главным оружием героя стали гигантские гвозди, которые он использует для ритуального изгнания демонов. В трейлере охотник противостоит одержимой темными силами Вейн, пытаясь спасти ее от магического порабощения.

Кинематографический трейлер намекает на глубокую личную связь между этими двумя персонажами. Во время ожесточенного боя Лок обращается к Вейн по ее настоящему имени – Шауна. Используя особую ловушку в форме челюсти, которая поглощает все вокруг (что несколько напоминает устройства из "Охотников за привидениями"), он освобождает женщину от демонического влияния.

Презентация героя Лок в League of Legends: смотрите видео

Механика боя и роль на карте

По игровому процессу, то Лока позиционируют как магического убийцу для средней линии. Его способности базируются на использовании "Гвоздей души", которые он выпускает в оппонентов как снаряды.

Лок вполне оправдывает свое имя, запуская гвозди,

– прокомментировал исполнительный продюсер Riot Games Пол "Pabro" Беллезза.

По предварительным данным и утечкам информации, арсенал Лока будет включать не только дистанционные выстрелы гвоздями, но и возможность принимать форму демона, обменивая часть собственного здоровья на невероятную силу. Также важной частью его набора станет та самая ловушка–череп, способная изолировать врагов.

Разработчики описывают его как чемпиона, способного наносить колоссальный взрывной урон после того, как он завершит подготовку к атаке.

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Почему Лок станет единственной новинкой сезона?

Этот персонаж имеет особый статус: Riot Games официально подтвердила, что Лок будет единственным новым чемпионом, который выйдет в 2026 году. Такое решение компания приняла сознательно, чтобы сосредоточить все ресурсы на обновлении уже имеющихся, устаревших героев. В частности, значительные усилия направили на визуально-игровое обновление Шиваны и еще одного таинственного персонажа с Демасии.

Кроме этого, разработчики активно готовятся к масштабному обновлению "League Next", которое должно полностью изменить игру в 2027 году. Несмотря на ограниченное количество новых лиц, авторы пытаются сделать каждое событие максимально насыщенным. Например, выход Лока сопровождается специальным музыкальным треком, написанным композитором Элвеном Шутом с вокалом Асандисы Сисваны и Джолины Нгезаны.

Официальная дата появления Лока – 24 июня 2026 года. Он появится вместе с патчем 26.13, который также ознаменует начало второго акта второго сезона под названием "Пандемониум". Хотя этот патч станет базовым для киберспортивного турнира MSI, вряд ли нового чемпиона позволят использовать в профессиональных матчах сразу после релиза.