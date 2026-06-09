Хто такий Лок і чому його чекали сім місяців?

Після тривалої паузи, яка тривала близько семи місяців з моменту виходу попереднього героя Захена у листопаді 2025 року, розробники нарешті розкрили карти. Новим, 173-м за рахунком, чемпіоном League of Legends стане Лок, відомий як Попелястий екзорцист. Його офіційну презентацію провели за допомогою видовищного анімаційного ролика під назвою "Back from the Brink", про що повідомляє видання Insider Gaming.

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Лок постає перед гравцями як суворий демасієць із білявим волоссям та окулярами, який присвятив своє життя боротьбі з потойбічними силами. Його зовнішній вигляд досить нетиповий: за спиною він носить справжню труну, яка слугує йому рюкзаком для зберігання містичного спорядження.

Головною зброєю героя стали гігантські цвяхи, які він використовує для ритуального вигнання демонів. У трейлері мисливець протистоїть одержимій темними силами Вейн, намагаючись врятувати її від магічного поневолення.

Кінематографічний трейлер натякає на глибокий особистий зв'язок між цими двома персонажами. Під час запеклого бою Лок звертається до Вейн за її справжнім ім'ям – Шауна. Використовуючи особливу пастку у формі щелепи, яка поглинає все навколо (що дещо нагадує пристрої з "Мисливців за привидами"), він звільняє жінку від демонічного впливу.

Презентація героя Лок у League of Legends: дивіться відео

Механіка бою та роль на карті

Щодо ігрового процесу, то Лока позиціонують як магічного вбивцю для середньої лінії. Його здібності базуються на використанні "Цвяхів душі", які він випускає в опонентів як снаряди.

Лок цілком виправдовує своє ім'я, запускаючи цвяхи,

– прокоментував виконавчий продюсер Riot Games Пол "Pabro" Беллезза.

За попередніми даними та витоками інформації, арсенал Лока включатиме не лише дистанційні постріли цвяхами, а й можливість приймати форму демона, обмінюючи частину власного здоров'я на неймовірну силу. Також важливою частиною його набору стане та сама пастка–череп, що здатна ізолювати ворогів.

Розробники описують його як чемпіона, здатного завдавати колосальної вибухової шкоди після того, як він завершить підготовку до атаки.

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Чому Лок стане єдиною новинкою сезону?

Цей персонаж має особливий статус: Riot Games офіційно підтвердила, що Лок буде єдиним новим чемпіоном, який вийде у 2026 році. Таке рішення компанія ухвалила свідомо, щоб зосередити всі ресурси на оновленні вже наявних, застарілих героїв. Зокрема, значні зусилля спрямували на візуально-ігрове оновлення Шивани та ще одного таємничого персонажа з Демасії.

Окрім цього, розробники активно готуються до масштабного оновлення "League Next", яке має повністю змінити гру у 2027 році. Попри обмежену кількість нових облич, автори намагаються зробити кожну подію максимально насиченою. Наприклад, вихід Лока супроводжується спеціальним музичним треком, написаним композитором Елвеном Шутом із вокалом Асандіси Сисвани та Джоліни Нгезани.

Офіційна дата появи Лока – 24 червня 2026 року. Він з'явиться разом із патчем 26.13, який також ознаменує початок другого акту другого сезону під назвою "Пандемоніум". Хоча цей патч стане базовим для кіберспортивного турніру MSI, навряд чи нового чемпіона дозволять використовувати у професійних матчах одразу після релізу.