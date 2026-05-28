Які оновлення приготували розробники?

Розробники League of Legends випустили опис патчу 26.11, який суттєво змінює поточний стан гри. Головний акцент цього оновлення – повернення танків-підтримок у мету та обмеження домінування дальніх персонажів на верхній лінії. Про це пише видання Insider Gaming, зазначаючи, що Riot Games вжила радикальних заходів, щоб зробити роль мілі-саппортів знову актуальною.

Однією з ключових змін стало коригування предметів та рун. Наприклад, захисні показники руни Aftershock на ранніх етапах гри збільшили з 35 до 45 одиниць, що дозволить агресивним героям ефективніше обмінюватися ударами з опонентами.

Водночас розробники дещо послабили Summon Aery, щоб зменшити захисний потенціал енчантерів у перші хвилини матчу.

Важливим кроком стало й оновлення об'єктів на карті: тепер порожнечі Grubs завдають більше шкоди, а здоров'я закликаних істот Voidmite прирівняли до 100 відсотків здоров'я міньйона-бійця. Це має стимулювати саппортів активніше пересуватися картою та допомагати лісникам.

Попри популярність дальніх героїв на верхній лінії, таких як Вейн чи Варус, Riot Games вирішила приборкати їхню потужність, пише Insider Gaming в іншому матеріалі. Предмет Experimental Hexplate тепер даватиме на 15 відсотків менше швидкості атаки та на 6 відсотків менше швидкості пересування саме для чемпіонів дальнього бою. Натомість для прихильників "жадібних" танків повернули старі показники Heartsteel, збільшивши конвертацію шкоди у постійне здоров'я з 8 до 10 відсотків.

Корекція чемпіонів та поява тіні вбивці

Патч 26.11, про який розробники розповідають на окремій сторінці, приніс низку індивідуальних правок:

Смолдера знову підштовхують до збірок через критичний шанс, змінюючи механіку його пасивного вміння.

Кассадіну зменшили перезарядку вміння Null Sphere на 1 секунду на всіх рівнях прокачки, що має полегшити його складну стадію лейнінгу.

Бренд отримав зниження базової броні з 27 до 24, щоб зробити його вразливішим на нижній лінії.

Також розробники продовжують експериментувати з Квінн у лісі, збільшивши її шкоду по монстрах від пасивного вміння до 75 одиниць.

Проте найбільша увага прикута до майбутнього оновлення 26.13, де в грі з'явиться Локк – магічний убивця. Відомо, що він стане єдиним новим чемпіоном у 2026 році, оскільки Riot Games зосередилася на візуально-ігрових оновленнях старих персонажів. Локк орієнтований на гравців, які люблять високу миттєву шкоду та складні комбінації.

Щодо режиму ARAM Mayhem, то розробники вирішили видалити систему Трейтів (Traits) у патчі 26.12. Це рішення пояснюють тим, що стара система створювала ілюзію вибору, але насправді обмежувала гравців.

Замість того, щоб поглибити стратегію, часто здавалося, що ви втрачаєте варіанти, бо було тролінгом не обирати покращення з трейтами,

– прокоментував дизайнер ігрового процесу Езра "Riot Phlox" Лінн.

Замість трейтів у гру додадуть близько 50 нових аугментів. Серед них з'являться "Аугменти вмінь", які змінюють механіку здібностей чемпіонів: наприклад, покращення Multishot дозволить Бліцкранку випускати три гаки одночасно в різних напрямках. Також анонсували квест-аугмент Tooth Fairy, де за швидке нанесення великої кількості шкоди гравці отримуватимуть зуби ворогів, що дають бонуси до пробиття броні та магічного опору.

Повернення Ranked 5s та великий кіберспорт

Справжньою сенсацією стало оголошення про відновлення черги Ranked 5s. Цей формат дозволяє командам із п'яти осіб грати разом, незалежно від їхнього рангу. Режим працюватиме за системою вибору та банів, аналогічною до професійних турнірів: 3 бани – 3 піки – 2 бани – 2 піки.

Проте черга буде експериментальною та доступною лише у вихідні дні в період з 26 червня по 6 вересня. Таке обмеження в часі ввели для того, щоб забезпечити швидкий пошук матчів та кращий підбір суперників, оскільки попередня спроба зробити цей режим постійним призвела до великого дисбалансу між командами.

Ми хочемо, щоб Mayhem став домівкою для меморобів, мрійників і всіх, хто просто хоче знайти ті хаотичні веселощі, які може запропонувати цей режим,

– додав розробник Едуардо "Riot Cadmus" Кортехосо.

Окрім ігрових новин, Riot Games розкрила деталі турніру MSI 2026, який пройде в місті Теджон, Південна Корея, з 28 червня по 12 липня. Також гравці зможуть придбати нову послугу ARAM Wardrobe за 1350 ігрових очок RP, яка на 30 днів відкриє доступ до більшості образів Epic-тиру та нижче, випущених до 2026 року.

Розробники самі прокоментували оновлення і плани у великому ролику: дивіться відео англійською