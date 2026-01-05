League of Legends пережила масштабный сбой 4 января: игроки сами выяснили причину

4 января 2026 года миллионы поклонников League of Legends по всему миру столкнулись с невозможностью войти в любимую игру. Проблема оказалась масштабной и затронула все регионы от Северной Америки до Европы. Riot Games оперативно отреагировала на ситуацию, но причину сбоя назвать не захотела.

Что вызвало масштабный сбой в League of Legends?

В день сбоя экраны загрузки зависали, а доступ к игре был заблокирован. Масштаб проблемы подтверждал сервис Downdetector, который зафиксировал более 7000 жалоб от разочарованных игроков, пишет 24 Канал со ссылкой на BLIX.GG.

Смотрите также Известный игрок League of Legends покидает киберспорт после 11 лет на сцене

Компания Riot Games быстро отреагировала на ситуацию, опубликовав официальное сообщение в социальной сети X. Разработчики подтвердили, что им известно о технических неполадках, и команда активно работает над устранением проблемы. Для стабилизации ситуации разработчики приняли решение временно отключить рейтинговые очереди.

Стоит отметить, что сбой коснулся не только League of Legends – автобатлер Teamfight Tactics также оказался среди пострадавших продуктов Riot.

Несмотря на это компания не спешила называть причину проблем, поэтому активные участники сообщества League of Legends самостоятельно провели техническое расследование и обнаружили проблему.



Такое сообщение видели пользователи League of Legends во время сбоя / Скриншот BLIX.GG

Сначала появились предположения, что Riot Games могла пострадать от той же проблемы с Cloudflare, которая ранее повлияла на работу Valorant и Overwatch 2. Однако детальный анализ ситуации опроверг эту теорию – источник проблемы крылся в другом месте.

Оказалось, что Riot не продлила SSL-сертификат, а потому срок его действия просто завершился. Несколько игроков, которые провели отладку клиента, подтвердили эту информацию и даже нашли временное решение. Для восстановления доступа к игре достаточно было изменить системную дату компьютера на 3 января 2026 года – день, когда сертификат еще был действительным.

Смотрите также Лучшие моменты: чем запомнился киберспорт League of Legends в 2025 году

Какова ситуация сегодня?

По состоянию на 5 января большинство игровых регионов восстановили нормальную работу, хотя в отдельных зонах все еще могут наблюдаться определенные трудности. Riot Games продолжает мониторить ситуацию и работать над окончательным решением технических неполадок.

Компания рекомендует игрокам следить за обновлениями в официальном аккаунте в социальной сети X, где будет публиковаться актуальная информация о состоянии серверов.

Эта ситуация стала нетипичной для League of Legends – обычно столь масштабные технические проблемы случаются редко. Однако быстрая реакция разработчиков и активность сообщества позволили оперативно локализовать проблему и найти пути ее решения.