Какие команды проходят дальше на LoL Worlds 2025?

Нынешний Чемпионат мира по League of Legends – это масштабное событие, которое собрало 17 команд из разных регионов. Турнир стартовал 14 октября, а финал состоится 9 ноября в Чэнду, Китай, пишет 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

Сейчас претендентами на победу и главный приз являются две команды – T1 и KT Rolster. Они встретятся в гранд-финале, который станет уже четвертым финалом подряд для T1.

В полуфиналах KT Rolster одолели Gen.G со счетом 3:1 и CTBC Flying Oyster со счетом 3:0.

T1 обошли сначала Anyone's Legend со счетом 3:2, как писало издание Esports Insider, а затем Top Esports со счетом 3:0.

К решающему этапу оба коллектива подошли в оптимальной форме, демонстрируя контроль карты и адаптацию к стилю соперников.

Список выбывших в плей-офф команд выглядит так:

Gen.G – поражение от KT Rolster в полуфинале.

Top Esports – поражение от T1 в полуфинале.

Anyone's Legend, G2 Esports, CTBC Flying Oyster, Hanwha Life Esports – вылет в четвертьфинале.

Команды, выбывшие еще раньше (на стадиях плей-ин и швейцарской системы): Invictus Gaming, Bilibili Gaming, FlyQuest, 100 Thieves, Movistar KOI, PSG Talon, Vivo Keyd Stars, Fnatic, Secret Whales и CTBC Flying Oyster.

Призовой фонд LoL Worlds 2025

2025 год стал рекордным для Worlds: призовой фонд события вырос до 5 миллионов долларов (что почти вдвое больше, чем в прошлом году).

Победитель получит 1 миллион долларов – это 20% бюджета турнира.

Второе место получит 800 тысяч.

За третье и четвертое места отдают по 400 тысяч.

Команды, которые не дошли до плей-офф, также получат призовые согласно финальному распределению мест, от 75 до 175 тысяч долларов.

Кроме основного призового фонда, команды получают процент от продажи игрового мерча и чемпионских скинов.

Расписание решающих матчей и финал

Согласно официальному расписанию Riot Games, финальный матч за Summoner's Cup между T1 и KT Rolster состоится 9 ноября в 10:00 по киевскому времени в комплексе Dong'an Lake Sports Park в Чэнду, Китай. Все матчи проводятся в формате Bo5 (до трех побед).

