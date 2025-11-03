Какие команды проходят дальше на LoL Worlds 2025?
Нынешний Чемпионат мира по League of Legends – это масштабное событие, которое собрало 17 команд из разных регионов. Турнир стартовал 14 октября, а финал состоится 9 ноября в Чэнду, Китай, пишет 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.
Сейчас претендентами на победу и главный приз являются две команды – T1 и KT Rolster. Они встретятся в гранд-финале, который станет уже четвертым финалом подряд для T1.
- В полуфиналах KT Rolster одолели Gen.G со счетом 3:1 и CTBC Flying Oyster со счетом 3:0.
- T1 обошли сначала Anyone's Legend со счетом 3:2, как писало издание Esports Insider, а затем Top Esports со счетом 3:0.
К решающему этапу оба коллектива подошли в оптимальной форме, демонстрируя контроль карты и адаптацию к стилю соперников.
Список выбывших в плей-офф команд выглядит так:
- Gen.G – поражение от KT Rolster в полуфинале.
- Top Esports – поражение от T1 в полуфинале.
- Anyone's Legend, G2 Esports, CTBC Flying Oyster, Hanwha Life Esports – вылет в четвертьфинале.
Команды, выбывшие еще раньше (на стадиях плей-ин и швейцарской системы): Invictus Gaming, Bilibili Gaming, FlyQuest, 100 Thieves, Movistar KOI, PSG Talon, Vivo Keyd Stars, Fnatic, Secret Whales и CTBC Flying Oyster.
Призовой фонд LoL Worlds 2025
2025 год стал рекордным для Worlds: призовой фонд события вырос до 5 миллионов долларов (что почти вдвое больше, чем в прошлом году).
- Победитель получит 1 миллион долларов – это 20% бюджета турнира.
- Второе место получит 800 тысяч.
- За третье и четвертое места отдают по 400 тысяч.
- Команды, которые не дошли до плей-офф, также получат призовые согласно финальному распределению мест, от 75 до 175 тысяч долларов.
- Кроме основного призового фонда, команды получают процент от продажи игрового мерча и чемпионских скинов.
Расписание решающих матчей и финал
Согласно официальному расписанию Riot Games, финальный матч за Summoner's Cup между T1 и KT Rolster состоится 9 ноября в 10:00 по киевскому времени в комплексе Dong'an Lake Sports Park в Чэнду, Китай. Все матчи проводятся в формате Bo5 (до трех побед).
