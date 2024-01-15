Поклонник Legend of Zelda наиграл 78 суток, чтобы проверить один из показателей в игре

Поклонник Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в течение 6 месяцев наиграл невероятные 1855 часов или 78 суток. Все потому, что ему было интересно максимальное количество По, которое можно собрать в игре.

По – это маленькие духи, разбросанные в глубинах под Хайрумом, которые можно собирать в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Как показала настойчивость одного из геймеров, максимально можно собрать 999 999 По.

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Геймер наиграл 78 суток в Legend of Zelda

Упорный геймер начал коллекционировать По в июне 2023 года. В целом на это он потратил 1 тысячу 885 часов или более 78 суток. Если посчитать, выходит, что за последние 6 месяцев на это достижение он потратил чуть ли не половину своего времени. То есть, кроме игры, успевал только поспать и иногда поесть.

Отвечая на вопрос о том, для чего это вообще требовалось, геймер рассказал, что ему просто было интересно. Он хотел как можно больше играть в Legend of Zelda и узнать, какое количество По максимальное в игре.



Невероятное достижение в Legend of Zelda / Скриншот геймера mh_1225_squall

Критическим для этого маршрута является тот факт, что Большой По, который дает 20 По, возрождается только раз в четыре часа. Так что, вероятно, геймер достиг этого показателя, играя четырехчасовыми отрывками.