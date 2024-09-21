Легендарный игрок NAVI возвращается в киберспорт – появилась новая украинская команда по CS 2
Источник:SkyFury в Instagram
Настоящая легенда украинского киберспорта и организации Natus Vincere объявила о своем возвращении в соревновательный Counter-Strike 2, став тренером нового украинского коллектива.
Украинские поклонники соревновательного Counter-Strike 2 получили еще один коллектив за который можно болеть – SkyFury, с опытным тренером во главе.
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Легендарный капитан "рожденных побеждать" и один из лучших украинских киберспортсменов в истории – Даниил "Zeus" Тесленко, возвращается на соревновательную сцену в качестве руководителя молодого коллектива.
Проект под названием SkyFury представил состав из пяти молодых украинских игроков со средним возрастом участников в 20.2 года.
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Самым известным для широкой общественности среди пятерки является Юрий "rendY" Халишин – воспитанник NAVI Junior, который имеет за плечами 47 официальных матчей.
Остальные игроки менее опытные, но это только начало их пути.
Состав SkyFury выглядит следующим образом:
- Юрий "rendY" Халишин
- Владимир "3ippoch" Сивак
- Михаил "svemmy" Сверчков
- Денис "maggent" Капинус
- Вадим "skcH" Дедушкевич
- Даниил "Zeus" Тесленко (тренер)