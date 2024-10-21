Провальный дебют, дающий надежду – легенда Counter-Strike s1mple впервые сыграл за новую команду

Легендарный Александр Костылев, более известный как s1mple, впервые сыграл за коллектив Falcons в который перешел несколько месяцев назад на правах аренды. Все о дебюте украинца –в материале.

Казалось бы, что только недавно известие о переходе, пожалуй, лучшего игрока в истории соревновательного Counter-Strike стала настоящим шоком для фанатов киберспорта, и вот Костылев уже впервые появился на сервере на правах участника команды Falcons, информирует Games 24.

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Первый блин комом

Коллектив саудовской организации провел первый официальный матч в обновленном составе против французской команды 3DMAX в рамках турнира Thunderpick World Championship 2024.

Поединок состоялся по схеме BO3 (3 карты до двух побед) и закончился вполне уверенной победой последних – 13:10 на Anubis и 13:9 на Nuke.

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Украинский снайпер шокировал поклонников удивительно плохой игрой на первой карте противостояния. Выступление Александра даже заставило фанатов говорить о его "заржавелости", но это была только Anubis – карта, которую s1mple не так часто играл в официальных матчах до этого.

Совсем другую игру Костылев демонстрировал на Nuke, где он был гораздо больше похож на самого себя образца лучших времен.

Один из лучших моментов на карте – смотреть видео

На второй карте украинец отыграл намного лучше и оставил за собой великолепную статистику, но в итоге так и не смог "вытянуть" свою команду хотя бы на овертайм.

Следующую игру Falcons проведут уже сегодня (21 октября) в 18:00 против более слабого в паре Virtus.pro и OG, так что у них будет быстрый шанс на реабилитацию.