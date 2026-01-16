Focus Entertainment по тихому ликвидировала разработчиков Metal Slug Tactics

Французская компания PulluP Entertainment, ранее известная под брендом Focus Entertainment, официально сообщила о ликвидации Leikir Studio. Это событие стало частью реструктуризации внутреннего портфеля издателя для оптимизации ресурсов.

Команда, работавшая над Metal Slug Tactics, Rogue Lords и другими проектами, ушла с рынка без громких заявлений или официальных прощаний с собственным сообществом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет Focus Entertainment.

Что стало причиной ликвидации Leikir Studio?

Решение о прекращении деятельности студии PulluP Entertainment обнародовала в отчете за третий квартал текущего финансового года. Руководство группы объясняет этот шаг регулярным пересмотром структуры активов.

PulluP Entertainment стремится сосредоточить усилия на проектах, которые имеют высокий рыночный потенциал, поэтому на этом фоне было решено остановить работу команды Leikir.

Студия стала частью Focus (тогда еще Focus Home Interactive) в феврале 2022 года. Тогда планировалось, что это приобретение поможет компании достичь новых творческих вершин и поддержит ее амбиции, однако, учитывая закрытие, эти цели остались невыполненными.

Творческий задел Leikir Studio состоит из нескольких заметных игр:

фэнтезийного роглайка Rogue Lords, вышедшего в сентябре 2021 года,

ролевой тактики Metal Slug Tactics (ноябрь 2024-го)

и градостроительной стратегии Synergy, релиз которой состоялся в апреле 2025 года.

Сейчас разработчики фактически исчезли из информационного поля: их страницы в социальных сетях молчат с лета 2025 года, а прямая ссылка с сайта PulluP Entertainment на раздел студии выдает ошибку.

Несмотря на потерю одной команды, в составе PulluP Entertainment продолжают работать такие студии, как Deck13, Dotemu, Douze-Dixiémes, Dovetail Games, BlackMill Games и Carpool.

Ситуация с Leikir Studio не является единичной для отрасли в начале 2026 года. Только за первую половину января игровая индустрия потеряла еще несколько известных разработчиков, среди которых Twisted Pixel Games, Sanzaru Games и Armature Studio. Это свидетельствует о сложном периоде для многих творческих коллективов, несмотря на успехи отдельных проектов на рынке.