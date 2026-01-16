Команда, що працювала над Metal Slug Tactics, Rogue Lords та іншими проєктами, пішла з ринку без гучних заяв чи офіційних прощань із власною спільнотою, розповідає 24 Канал з посиланням на звіт Focus Entertainment.

Що стало причиною ліквідації Leikir Studio?

Рішення про припинення діяльності студії PulluP Entertainment оприлюднила у звіті за третій квартал поточного фінансового року. Керівництво групи пояснює цей крок регулярним переглядом структури активів.

PulluP Entertainment прагне зосередити зусилля на проєктах, які мають найвищий ринковий потенціал, тому на цьому тлі було вирішено зупинити роботу команди Leikir.

Студія стала частиною Focus (тоді ще Focus Home Interactive) у лютому 2022 року. Тоді планувалося, що це придбання допоможе компанії досягти нових творчих вершин та підтримає її амбіції, проте, з огляду на закриття, ці цілі залишилися невиконаними.

Творчий доробок Leikir Studio складається з кількох помітних ігор:

фентезійного роглайку Rogue Lords, що вийшов у вересні 2021 року,

рольової тактики Metal Slug Tactics (листопад 2024-го)

та містобудівної стратегії Synergy, реліз якої відбувся у квітні 2025 року.

Наразі розробники фактично зникли з інформаційного поля: їхні сторінки у соціальних мережах мовчать з літа 2025 року, а пряме посилання з сайту PulluP Entertainment на розділ студії видає помилку.

Попри втрату однієї команди, у складі PulluP Entertainment продовжують працювати такі студії, як Deck13, Dotemu, Douze-Dixiémes, Dovetail Games, BlackMill Games та Carpool.

Ситуація з Leikir Studio не є поодинокою для галузі на початку 2026 року. Лише за першу половину січня ігрова індустрія втратила ще кілька відомих розробників, серед яких Twisted Pixel Games, Sanzaru Games та Armature Studio. Це свідчить про складний період для багатьох творчих колективів, попри успіхи окремих проєктів на ринку.