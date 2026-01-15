Тепер користувачі GTA V та Red Dead Redemption 2 мають можливість офіційно купувати та реалізовувати модифікації в магазині Cfx Marketplace, зокрема скрипти та карти, через спеціальну платформу, розповідає 24 Канал.

Що саме пропонує новий маркетплейс Cfx Marketplace?

Після майже двох з половиною років перебування у складі Rockstar Games, команда Cfx.re, відома завдяки інструментам FiveM та RedM, оголосила про відкриття власного магазину.

Майданчик позиціюється як ретельно відібрана цифрова вітрина, де талановиті автори контенту можуть ділитися своїми напрацюваннями та продавати їх. В асортименті представлені товари для кожного гравця та власника сервера: ігровий реквізит, скрипти, карти, набори матеріалів, івенти, ігрова поведінка та багато іншого.

Окрім безплатних пропозицій, на платформі розміщено платні товари, ціна яких сягає навіть вражаючих 460 доларів.

На момент старту Cfx Marketplace вже містить роботи 16 відомих моддерів спільноти, а ще шість авторів приєднаються до проєкту пізніше. Цей крок підтвердив припущення гравців про те, що придбання команди Cfx.re у серпні 2023 року було пов’язане саме з бажанням Rockstar монетизувати користувацькі моди.

Наразі більшість модифікацій призначені для GTA 5, зазначає IGN, але Cfx.re має модифікації як для Grand Theft Auto 5, так і для Red Dead Redemption 2, тож із розширенням ринку ми можемо побачити більше модифікацій для Red Dead 2.

Варто зазначити, що Cfx.re пройшла довгий шлях від протистояння з видавцем до офіційного об'єднання. Запуск магазину може бути лише початком великих змін, оскільки користувацький контент може стати ключовою частиною майбутньої GTA VI.

Згідно з неофіційними даними, Rockstar планує дозволити гравцям модифікувати ресурси та ігрове оточення для створення власної інтелектуальної власності прямо у новій грі.