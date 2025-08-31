На выставке IFA 2025, которая стартует 5 сентября, Lenovo планирует представить новую портативную игровую консоль Legion Go 2. По данным инсайдера Эвана Бласса, устройство получит мощный процессор AMD Ryzen Z2 Extreme и 8,8-дюймовый OLED-дисплей, что может сделать его серьезным конкурентом для аналогов от Asus и MSI.

Lenovo вступает в борьбу на рынке портативных игровых устройств, планируя анонс Legion Go 2 на выставке IFA 2025 в Берлине. Компания уже демонстрировала прототип устройства, а теперь, благодаря инсайдеру Эвану Блассу, появились новые фотографии и подробности о характеристиках, рассказывает 24 Канал.

Какой будет новая консоль от Lenovo?

В основе консоли будет лежать 8-ядерный процессор Ryzen Z2 Extreme на архитектуре Zen 5 с интегрированной графикой Radeon 890M (RDNA 3.5). На бумаге Legion Go 2 выглядит привлекательнее своих главных конкурентов. Устройство оснастят 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1600p, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии VRR.



Портативка Legion Go 2 / Фото Lenovo

Объем оперативной памяти LPDDR5X будет достигать 32 ГБ, а для хранения игр будет доступен SSD-накопитель до 2 ТБ. Консоль будет работать под управлением операционной системы Windows 11 и будет иметь съемные контроллеры, что придаст ей универсальности.



Legion Go 2 будет работать на Windows 11 / Фото Lenovo

Портативки заполоняют рынок

Lenovo является одним из трех брендов, наряду с Asus и MSI, которые анонсировали планы на выпуск портативных консолей на базе процессора AMD Ryzen Z2 Extreme. Пока только MSI начала ограниченные поставки своей Claw A8.

Asus представила ROG Xbox Ally, разработанную совместно с Microsoft, но ее стоимость до сих пор неизвестна, а старт продаж запланирован не ранее 16 октября. Кроме консоли, на IFA 2025 Lenovo также может показать ноутбук с поворотным экраном.