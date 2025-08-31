Руководитель разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош в интервью блогеру MrMattyPlays поделился планами относительно дальнейшего развития игровой вселенной. По его словам, Clair Obscur – это название всей франшизы, а Expedition 33 является лишь одной из историй, которую команда Sandfall Interactive хотела рассказать, рассказывает 24 Канал.

Что известно о будущем франшизы Clair Obscur?

Брош подтвердил, что это точно не конец для мира Clair Obscur. Хотя пока рано говорить о конкретных идеях для новых проектов, он отметил, что процесс написания сиквелов уже продолжается, употребив это слово во множественном числе.

О чем игра Clair Obscur: Expedition 33?

Сюжет игры рассказывает о мире, где каждый год таинственная Художница пишет на монолите число, и все люди соответствующего возраста превращаются в дым. Следующей цифрой должно стать 33. Игроки возглавляют "Экспедицию 33", чтобы положить конец этому смертельному ритуалу.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X|S, а также появилась в Game Pass. Игра получила положительные отзывы критиков, похвалу от президента Франции и разошлась миллионным тиражом за три дня после релиза, и была распродана тиражом в 3,3 миллиона копий всего за 33 дня.

Сейчас студия Sandfall Interactive занимается поддержкой проекта. В июле вышло обновление, которое добавило важные игровые и технические улучшения. Кроме того, Брош намекнул на возможный выход большего контента, вероятно, в формате DLC.