Летняя распродажа в Steam и скидки в PS Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

На этой неделе в магазине Steam стартовала масштабная летняя распродажа. В PS Store уже сейчас можно приобрести немало игр со скидками, а в Epic Games Store бесплатно получить две видеоигры.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в Epic Games Store и GOG: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

На этой неделе в фирменном магазине Valve наконец-то стартовала традиционная летняя распродажа. До 8 июля в Steam можно будет приобрести по сниженной цене более тысячи различных игр. Также в рамках этой акции можно будет получить различные предметы для кастомизации профиля.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Hades – 230 гривен (-30%)

Battlefield V – 449 гривен (-75%)

Cyberpunk 2077 – 602 гривны (-33%)

Forza Horizon 4 – 349 гривен (-50%)

Sea of Thieves – 320 гривен (-33%)

Mass Effect Legendary Edition – 1493 гривны (-17%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 425 гривен (-40%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Valheim – 251 гривна (-10%)

Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)

Sea of Thieves / Фото магазин Steam

PlayStation Store

В магазине PS Store на этой неделе началась интересная распродажа под названием "Акции середины года". Сейчас здесь можно приобрести со скидками почти 500 различных проектов. Продолжится эта акция до 8 июля, а с полным списком всех предложений можно ознакомиться по этой ссылке.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Ghostrunner – 549 гривен (-45%)

Outriders – 1299 гривен (-35%)

FIFA 21 Champions Edition – 728 гривен (-73%)

The Crew 2 – 265 гривен (-80%)

Fallout 4 – 324 гривны (-50%)

Little Nightmares II Deluxe Edition – 899 гривен (-25%)

Control – 474 гривны (-50%)

Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 гривен (-40%)

Persona 5 Royal – 809 гривен (-55%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 324 гривны (-50%)

Horizon Zero Dawn / Фото магазин PlayStation Store

Другие предложения

В магазине Epic Games Store до 1 июля можно бесплатно получить сразу две видеоигры: Sonic Mania и Horizon Chase Turbo. А уже на следующей неделе в рамках этой акции можно будет забрать головоломку The Spectrum Retreat.

Также небольшая распродажа на этой неделе стартовала в фирменном магазине Microsoft. До 28 июня здесь можно будет приобрести различные симуляторы (77 предложений) со скидками до 90%.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Untitled Goose Game – 12 долларов (-40%)

Cities: Skylines Mayor's Edition – 25 долларов (-75%)

House Flipper – 15 долларов (-30%)

theHunter: Call of the Wild 2021 Edition – 33 доллара (-50%)

Car Mechanic Simulator – 15 долларов​ (-50%)

Cities: Skylines / Фото магазин Microsoft Store