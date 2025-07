Мы до сих пор о них говорим: 10 игровых персонажей, которые взорвали сеть своей популярностью

Некоторые персонажи видеоигр становятся настоящими сенсациями, вызывая бурные обсуждения, мемы и споры в сети. Их влияние выходит далеко за пределы игрового мира, формируя тренды в соцсетях

В этом материале мы собрали десятку героев, которые своим видом, историей или действиями буквально взорвали интернет. Они не просто запоминаются, но и становятся культурными феноменами, пишет 24 Канал.

Джонни Сильверхенд. Cyberpunk 2077 (2020)

Этот персонаж стал настоящей бомбой еще до релиза игры. CD Projekt Red в свое время громко представила Джонни Сильверхенда, которого озвучил сам Киану Ривз на пике популярности. Знаменитый актер также подарил игровой модели свою внешность. Трейлер с его появлением вызвал настоящий ажиотаж, разлетаясь на многочисленные мемы. Даже проблемный запуск игры не уменьшил влияния этого события на сеть.

Эбби. The Last of Us Part II (2020)

Эбби Андерсон – одна из самых противоречивых персонажей в истории игр. Ее действия на протяжении сюжета игры вызвали волну ненависти среди фанатов из-за трагического поворота. Хотя ее история раскрывает мотивы мести, способ подачи и попытки оправдать ее действия после ключевого момента только подлили масла в огонь токсичных дискуссий в сети.

Malenia. Elden Ring (2022)

Маления, также известная как Богиня Гнили, стала настоящим кошмаром для игроков. Ее способность исцеляться с каждым ударом, две фазы боя и смертоносная техника Waterfowl Dance сделали ее одним из самых сложных боссов от FromSoftware. Слухи о ее силе распространялись по сети, а игроки делились своей болью и травмами от многочисленных поражений.

Ева. Stellar Blade (2024)

Ева из игры Stellar Blade стала объектом жарких дискуссий еще до релиза. Ее внешность, анимация и откровенные костюмы разделили аудиторию на два лагеря: одни восхищались, другие возмущались. Игра сделала ставку на стильный дизайн, бои и привлекательность главной героини, и это сработало – Ева прочно закрепилась среди самых ярких женских персонажей.

Леди Димитреску. Resident Evil Village (2021)

Альсина Димитреску, или просто высокая вампирша, стала сенсацией с первого трейлера. Ее огромный рост, элегантность и смертельная жестокость пленили сердца игроков. Она быстро превратилась в икону современных злодеев, а мемы о ее доминантной натуре заполонили интернет.

Астарион. Baldur's Gate 3 (2023)

Астарион, вампир-мошенник из Baldur's Gate 3, завоевал любовь фанатов своим сарказмом, харизмой и сложной историей. Его романтическая линия стала одной из самых популярных в игре, а диалоги и мемы с ним заполонили соцсети, сделав его любимцем сообщества.

Астарион поначалу кажется типичным экстравагантным кровопийцей с двойными намерениями. В зависимости от ваших действий, вы увидите, что скрывается под поверхностью - жертва жестокости и столетий манипуляций. Освободите его или позвольте ему достичь вершин разврата, выбор за вами.

Кратос. God of War (2018)

Кратос вернулся в новой части God of War с более зрелым образом и глубокой историей. Его трансформация из бога войны в заботливого отца поразила игроков, а эмоциональные моменты игры стали вирусными в сети. Этот персонаж снова напомнил, почему он является легендой. Если вы не видели мемов с ним, то, видимо, очень долго не сидели в интернете.

Элли. The Last of Us (2013, 2020)

Элли стала символом эмоциональной глубины в играх. Ее история в обеих частях The Last of Us вызвала слезы, споры и множество фанатских теорий. Вторая часть подняла особую волну обсуждений в сети из-за ее выбора и развития персонажа.

Героиня настолько полюбилась игрокам, что после выхода сериала фанаты просто не могли избежать сравнений с актрисой Беллой Рамзи. Это в который раз подчеркнуло, насколько зрители хотели видеть свою любимую персонажку на экране такой, какой она была в игре.

Геральт из Ривии. The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Геральт из Ривии стал олицетворением эпического фэнтези. Его харизма, моральные дилеммы и даже сцены в ванной, где он раскинул ноги, сделали его любимцем фанатов и героем многочисленных мемов. Мы видели все: Геральта в образе Дональда Трампа, его постоянные выкрики "зараза", ссылки на коня Сплетню и прочее. Игра получила огромную популярность, а мемы с Геральтом до сих пор гуляют по сети.

Doom Slayer. DOOM (2016, 2020)

Убийца Судьбы – это чистая агрессия и адреналин. Его возвращение в перезапуске DOOM стало настоящим взрывом для фанатов шутеров. Видео с его брутальными расправами над демонами и мемы о его ненависти ко всему злому заполонили интернет. Изначально известный как Doomguy, он является протагонистом большинства игр серии.

Он стал предметом многочисленных пародий и мемов из-за того, что "ультра-жестокий" шутер Doom Eternal и "супер-милый" Animal Crossing: New Horizons вышли в один день – 20 марта 2020 года. В мемах и фанартах персонажа часто изображают в паре с героиней Animal Crossing, Изабель, как лучших друзей, проводящих вместе время. В апреле 2020 года группа The Chalkeaters даже выпустила клип "Doom Crossing: Eternal Horizons", посвященный этому мему, который собрал более 50 миллионов просмотров. В ролике сочетается милая музыка с тяжелым роком.

