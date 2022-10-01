Звездные геймеры: любовь к какой игре объединяет Вина Дизеля, Ронду Роузи и Милу Кунис

Маскулинный герой боевиков, чемпионка MMA и очаровательная актриса из Черновцов – что у них может быть общего? Как оказалось, любимая видеоигра. Об интересном хобби Вина Дизеля, Ронды Роузи и Милы Кунис – узнайте в материале.

Казалось бы, что тройка подобных людей может говорить друг с другом только из вежливости, ведь с первого взгляда их интересы кажутся чуть ли не полярными, но это совсем не так. О хобби, которое с легкостью стало бы предметом разговора на красной дорожке, расскажет 24 канал.

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Как вы уже догадались, речь идет о видеоигре, а именно культовом MMO на котором выросло уже не одно поколение геймеров – World of Warcraft.

Вин Дизель

Вин Дизель, как говорят, вообще является одним из самых больших "ботанов" среди всех знаменитостей Голливуда. Когда смотришь на крепкого актера на экране кинолент, то трудно представить его за геймпадом и играми, однако это именно то, чем любит заниматься исполнитель роли Доминика Торетто в свободное время.

Кроме достаточно соответствующей его амплуа серии шутеров Call of Duty, актера увлекают самые разные жанры от RTS до RPG – он даже иногда играет с друзьями в Dungeons & Dragons. Однако особое место среди этих предпочтений заняло MMO от Blizzard.

Вин Дизель в культовом образе / изображение pinkvilla.com

В интервью для Men's Health, актер рассказал, что обожал играть в World of Warcraft вместе со своим другом и коллегой по франшизе Форсаж Полом Уокером. По словам Дизеля, это была их традиция – несколько часов после съемочного дня отдохнуть в игре. Кстати, любимый класс актера – друид.

Ронда Роузи

Однако после гибели товарища (Уокера) Дизель нашел себе нового компаньона для игры в WoW, точнее даже сказать компаньонку. Ею стала многократная чемпионка по MMA, а ныне актриса и реслер – Ронда Роузи.

Роузи во времена спортивной карьеры / изображение wired.com

По словам девушки, любовь к игре привил ей именно старший товарищ, а произошло это на съемке 7 части Форсажа.

Каждый вечер после съемки мы приходили к нему, устанавливали компьютеры на противоположных сторонах комнаты, и он говорил: "Хорошо, мы пойдем в это подземелье и сделаем это и это", – рассказывала Роузи об общей игре с Дизелем.

Спортсменка призналась, что ей нравится играть в такие игры, как World of Warcraft, потому что она может общаться с людьми в Интернете и при этом они даже не узнают, кто она такая, а это большое наслаждение для знаменитости. Любимый класс девушки – кровавый эльф-разбойник.

NPC Rhonda / изображение sbnation.com

Мила Кунис

, в честь Ронды Роузи в WoW даже есть персонаж-пасхальное яйцо по имени "Ронда", копирующий внешность звезды.

Жаль, что Мила Кунис не снималась в Форсаже 7, ведь она могла бы с радостью присоединиться к коллегам в их рейдах подземельями.

Стильная Мила Кунис / изображение popsugar.co.uk

Дело в том, что Кунис – ярая геймерка. Как шутила актриса, она несколько лет была просто-таки "зависима" от World of Warcraft. Однако в августе 2021 года Мила рассказала, что ей пришлось забросить любимую игрушку, поскольку она начала занимать уже слишком много времени.

Тем не менее видеоигры в целом никуда не исчезли из жизни актрисы, ведь она просто перешла к менее затратным по времени проектам, вроде той же Call of Duty. Интересно, собираются ли они с Вином Дизелем, чтобы сыграть несколько матчей.

NPC Mila Kunis / изображение с YouTube

, любимым классом Кунис в WoW был монах и в честь нее разработчики также создали специального NPC.