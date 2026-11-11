Известная компания планирует предоставить сотрудникам выходной, чтобы те поиграли в GTA 6

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Компания решила поддержать геймеров

О новой инициативе технологической компании пишет IGN. В Logitech говорят, что идея появилась после внутреннего исследования. Оно показало, что 81% геймеров считают: игры придают уверенности в реальной жизни, снижают тревожность и связаны с лучшей эффективностью в повседневной работе.

Еще один опрос дал схожий результат. 98,8% респондентов среди IT-руководителей крупных предприятий, принимающих решения в сфере технологий, считают, что игры развивают реальные рабочие навыки. Среди них называли умение решать проблемы и действовать под давлением. Поэтому компания решила дать людям свободу брать выходной, чтобы поиграть в новые игры.

Пришло время отказаться от стереотипа, что гейминг – пустая трата времени. Как компания, создающая продукты и для работы, и для развлечений, мы ежедневно видим, как активность в одной сфере способствует результатам в другой– прокомментировала генеральный директор Logitech Ханнеке Фабер.

Что будет происходить 19 ноября?

Logitech G, игровое подразделение компании, проведет 19 ноября стрим из своего головного офиса в Сан-Хосе. Эта дата совпадает с днем выхода GTA 6. Что именно покажут на мероприятии, пока неясно, но, скорее всего, это будет прохождение игры. Ведущим станет генеральный менеджер Logitech G Робин Писпанен.

Он рассказал, что Game Day дает команде общую цель, независимо от того, во что она играет: в GTA 6 или Call of Duty 4: Modern Warfare, в гонки Forza на время круга или в командные онлайн-сражения. По его словам, сотрудники, которые совершенствуют навыки в играх, переносят их в работу и решение проблем.

Как готовятся к выходу GTA 6?

До релиза GTA 6 осталась неделя, а предварительная загрузка игры уже началась. Ожидается, что миллионы людей возьмут выходной в день запуска. В некоторых странах даже рекламируют способы сделать это легально.

Издание называет GTA 6 одним из крупнейших культурных событий десятилетия, а возможно, и столетия. Rockstar пока не раскрыла данные о предзаказах. Однако ее материнская компания Take-Two Interactive подтвердила, что они "значительно превосходят" ожидания.