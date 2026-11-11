Відома компанія планує надати працівникам відпустку, щоб ті пограли в GTA 6

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Компанія вирішила підтримати геймерів

Про нову ініціативу технологічної компанії пише IGN. У Logitech кажуть, що ідея з'явилася після внутрішнього дослідження. Воно показало, що 81% геймерів вірять: ігри додають впевненості в реальному житті, знижують тривожність і пов'язані з кращою ефективністю в щоденній роботі.

Ще одне опитування дало схожий результат. 98,8% респондентів серед ІТ-керівників великих підприємств, які ухвалюють рішення щодо технологій, вважають, що ігри розвивають справжні робочі навички. Серед них називали вміння розв'язувати проблеми та діяти під тиском. Тож компанія вирішила дати людям свободу брати вихідний, щоб пограти в нові ігри.

Настав час відмовитися від стереотипу, що геймінг – марнування часу. Як компанія, що створює продукти і для роботи, і для розваг, ми щодня бачимо, як активність в одній сфері допомагає результатам в іншій– прокоментувала генеральна директорка Logitech Ганнеке Фабер.

Що відбуватиметься 19 листопада?

Logitech G, ігровий підрозділ компанії, проведе 19 листопада стрім зі свого головного офісу в Сан-Хосе. Ця дата збігається з днем виходу GTA 6. Що саме покажуть на події, поки незрозуміло, але, найімовірніше, це буде проходження гри. Ведучим стане генеральний менеджер Logitech G Робін Піспанен.

Він розповів, що Game Day дає команді спільну мету, незалежно від того, у що вона грає: у GTA 6 чи Call of Duty 4: Modern Warfare, у перегони Forza на швидкість кола чи в командні онлайн-бої. За його словами, співробітники, які вдосконалюють навички в іграх, переносять їх у роботу та розв'язання проблем.

Як готуються до виходу GTA 6?

До релізу GTA 6 залишається тиждень, а попереднє завантаження гри вже стартувало. Очікують, що мільйони людей візьмуть вихідний у день запуску. У деяких країнах навіть рекламують способи зробити це легально.

Видання називає GTA 6 однією з найбільших культурних подій десятиліття, а можливо, й століття. Rockstar поки не розкрила дані про попередні замовлення. Проте її материнська компанія Take-Two Interactive підтвердила, що вони "значно перевершують" очікування.