Чемпионат мира по LoL 2024 установил невероятный рекорд по количеству зрителей

LoL Worlds 2024 установил новый фантастический рекорд как самое популярное киберспортивное событие всех времен, побив прошлогодний результат почти на полмиллиона зрителей.

League of Legends в очередной раз подтвердила статус самой популярной киберспортивной дисциплины, ведь чемпионат мира по этой игре уже два года подряд устанавливает невероятный зрительский рекорд, информирует 24 Канал со ссылкой на Esports Charts.

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Рекорды с легкостью обновлены

Всего через несколько дней после своего старта, чемпионат мира по LoL 2024 установил рекорд пикового количества наблюдателей среди всех турниров текущего года на отметке в 2 820 371 зрителя.

Однако, этот рекорд был совсем недолговечным, ведь по завершению турнира, на котором в пятый раз торжествовала команда T1, был зафиксирован еще более удивительный показатель.

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Финал турнира достиг пика в чуть менее чем 7 миллионов зрителей, побив прошлогодний рекорд более чем на 500 тысяч человек.

Удивительными стали показатели открытия финала Worlds 2024, которое привлекло внимание около 4,5 миллиона геймеров, что сделало его самой популярной церемонией среди всех киберспортивных событий.

В дополнение, средний показатель зрительской аудитории на всех матчах турнира составил почти 2 миллиона человек.